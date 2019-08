O existenci prastarého paláce se archeologové poprvé dozvěděli v roce 2010, kdy rovněž došlo k výraznému poklesu vodní hladiny v oblasti. Až dosud však nebylo možné zahájit vykopávky.

Tisíce let starý palác, který dostal jméno Kemune, byl vybudován jen asi dvacet metrů od břehu řeky Tigris, a to na vyvýšené terase, která nabízela dokonalý výhled na řeku. Na sever od něj se pak nacházely i další pozůstatky starověkého osídlení. To archeologové datovali do období mittanské říše.

Na vykopávkách se momentálně podílí němečtí a iráčtí archeologové. Mezinárodní tým si již připsal několik zajímavých nálezů, když se mu podařilo alespoň částečně odkrýt celkem osm místností. Některé z nich byly zdobeny nástěnnými malbami v modré a červené barvě, pravděpodobně společným rysem výzdoby všech mittanských paláců.

"Je to neskutečný pocit. Nález nástěnných maleb osobně považuji za obrovskou senzaci. Jde teprve o druhou lokalitu v tomto regionu, kde se podařilo objevit malby spadající do období mittanského království," sdělila CNN archeoložka Ivana Puljizová.

Archeologové na místě rovněž objevili deset hliněných tabulek popsaných starověkým klínovým písmem, o jehož rozluštění dlouhodobě usilují pracovníci univerzity v německém Heidelbergu. Podle nápisu na jedné z tabulek byl chrám součástí starobylého města Zakhiku.

První zmínky o existenci tohoto města se datují přibližně k roku 1800 před naším letopočtem, upozornil server Live Science. Historikové se domnívají, že město se v údolí řeky Tigris rozkládalo nejméně po dobu čtyř století.

Jeden z nejvýznamnějších nálezů

K zániku mittanské říše, jež v době svého největšího rozmachu zahrnovala území dnešního jihovýchodního Turecka, severní Sýrie a severního Iráku, došlo kolem roku 1200 před naším letopočtem. Ačkoli archeologové našli několik pozůstatků starověkého osídlení, mittanská říše dodnes zůstává zahalena rouškou tajemství. Nejasné je i přesné umístění hlavního města Taite (v asyrských záznamech známého též pod názvem Taidu).

„Jedná se o jeden z nejdůležitějších archeologických nálezů v této oblasti za několik desetiletí. Palác Kemune nám může pomoci osvětlit historii dávné mittanské civilizace,“ zdůraznil archeolog Hasan Ahmed Qasim.