Jaký je člověk?

Karel je úžasný, výjimečný a jedinečný člověk. S čistou a neposkvrněnou duší. S milým a upřímným pohledem. Je to taky ten nejštědřejší a nejvelkorysejší člověk, jakého jsem poznala. Nejen ke své rodině. Pomáhá potřebným. Je velmi empatický a lidské utrpení a nespravedlnost ho nenechávají v klidu. Má srdce ze zlata. Je obětavý a ochotný pomoci za každé situace. Je to chlap do nepohody. K ženám se vždy choval a chová galantně a šarmantně, jako by vůbec nepatřil do této doby. Nikdy by na nikoho nezakřičel, natož aby ublížil mouše nebo mravenci. Je klidný, vyrovnaný a krizové situace zvládá bez paniky, s nadhledem.

Co vás na něm nejvíc fascinuje?

Obdivuji, kolik má v sobě energie, jak celý život balí kufry na cesty a vystoupení a nikdy na sobě nedá znát únavu. Má tolik vitality, že by mohl rozdávat. Je to člověk, od něhož se mám stále co učit. Je tak sečtělý a přitom stále hltá nové a nové informace. Navíc je i velmi zábavný, nikdy se s ním člověk nenudí.

Jak vnímáte jeho fanoušky?

Dojímá mě, jak Karla lidé milují. Dokážou stát před domem hodiny v mrazu, dešti, větru, jen aby ho viděli naživo a potřásli si s ním rukou. Naprosto je chápu! Také mě nepřestává dojímat, jaký má Karel ohlas u lidí všech věkových kategorií, všech profesí a sociálních skupin, a když čtu některé ty krásné dopisy, které dostává, jsem za něj opravdu šťastná.

Žijete s legendou. Jaké to je a proč si myslíte, že je stále tak úspěšný?

Samozřejmě si denně uvědomuji, že žiji s člověkem, který je pro řadu lidí největší žijící legenda českého hudebního průmyslu, symbol pop-music a hvězda první velikosti. Tolik toho dokázal nejen u nás, ale i v mnoha dalších zemích. Karlovy písně mě provázejí od dětství, stejně jako většinu mých vrstevníků. Moje maminka měla Karlovy desky doma a ráda je poslouchala. Tenkrát mě ani ve snu nenapadlo, že jednou uslyším jeho písně pro mě v tom nejkrásnějším podání – doma od naší dcery Charlottky a brzy snad i od Nellinky.

Proč je Karel tak úspěšný?

Určitě bych na první místo dala jeho upřímnost a vztah k fanouškům a posluchačům. Ty nechce nikdy zklamat. Nezažila jsem, aby Karel komukoli odepřel podpis nebo fotku. Váží si každého svého příznivce a uvědomuje si, že peníze, které lidé zaplatí za jeho vystoupení, CD nebo DVD, znamenají pro jeho fanoušky nemalé částky, které někde v rodinném rozpočtu chybějí. I proto se Karel na každé své vystoupení připravuje jako na to jedno jediné. Je jedno, jestli jde o malé komorní gala, nebo o koncert ve sportovní hale. Pracuje prakticky pořád a domnívám se, že lidé z něj cítí, že to dělá upřímně a s láskou. Pořád jde dál, nikdy se nezastaví, stále se dívá dopředu, a přestože má obavy, aby neztratil a nezklamal své příznivce, je životní optimista. Také se nebojí zdravě riskovat a pouštět se do nových věcí, naslouchá názorům ostatních lidí, přemýšlí o nich, ale nakonec se rozhodne sám, jak cítí, že je to nejlepší.

Jaký je jako manžel a otec?

Nejbáječnější manžel a otec mých dvou dcer, jakého jsem si mohla přát. Je to milující, trpělivý, tolerantní a vlídný otec, který nikdy na holčičky ani nezvýší hlas, natož aby jim dal na zadek. Máme to u nás jasně rozdělené: Karel chce být pouze za toho hodného a já musím být ta přísná (přestože nechci). Karel se dokonce i smířil s faktem, že se jeho krásná starožitná vila před jeho očima proměnila v jeden velký dětský koutek.

O co vám ve vašem vztahu teď nejvíc jde?

Můj jediný a hlavní cíl je vytvořit nám všem harmonické rodinné prostředí. Chci být dobrá matka a manželka a co nejlépe reprezentovat Karla. Karel a holčičky jsou moje největší štěstí. Jsou to nejkrásnější a nejlepší, co mě v životě potkalo. Někdy mám pocit, že sním nádherný sen, z něhož se nikdy nechci probudit.

Co přejete Karlovi k jeho jubileu?

Z celého srdce mu přeji, aby byl stále tak vitální jako doposud, aby ho zdraví, energie, humor a životní elán nikdy neopustily. Aby mu jeho krásný hlas stále sloužil a aby mohl dělat radost lidem svými písněmi, co nejdéle to půjde. Ale vůbec nejvíc ze všeho mu přeji (a to i sobě), aby mohl předat co nejvíc svých životních zkušeností našim dvěma dcerám, aby je vedl poprvé do školky, do první třídy, aby měl možnost účastnit se besídek a třídních schůzek, aby s nimi prošel jejich pubertou, aby si s nimi zatančil na věnečku v tanečních a na maturitním plese, aby je přivedl až na práh dospělosti, schválil jim jejich snoubence, odvedl je před oltář a choval na klíně jejich děti… A ještě mu přeji, aby ho ani jeho dcery, ani já, ani jeho fanoušci nikdy nezklamali.

Jste šťastná?

Jsem. A jsem si vědoma toho, jaké štěstí mě potkalo – že si člověk takového jména a takové umělecké úrovně vybral pro život právě mě; jako partnerku, manželku i matku svých dětí.

Rozhovor vznikl v roce 2009 v magazínu Květy. Přinášíme ho jako vzpomínku na Karla Gotta.

