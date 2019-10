Co otvor způsobilo, nebylo dlouho známo. Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin zpočátku hovořil o tom, že dírka mohla být způsobena nárazem meteoritu do kosmické lodi. Krátce nato pak oznámil, že otvor byl proveden "lidskou rukou." Pro agenturu Tass již dříve řekl, že vyšetřují různé teorie. „Uvažujeme o všech teoriích, avšak ta o dopadu meteoritu byla zavrhnuta. Bylo totiž evidentní, že byl trup kosmické lodi zasažen zevnitř," uvedl. "Otvory byly vytvořeny člověkem, na povrchu jsou vidět stopy vrtáku. Prozatím ale odmítáme jakékoliv spekulace," dodal také.

Podle zdrojů agentury Interfax se vyšetřovatelé přikláněli k názoru, že otvor vznikl omylem při přípravě kosmické lodi ke startu na kosmodromu Bajkonur. "Skutečnost, že byla díra vyvrtána člověkem, však rozhodně nenaznačuje, že byla vyvrtána úmyslně s cílem někoho poškodit," uvedla také ve svém prohlášení americká vesmírná agentura NASA.

Nyní však šéf Roskosmosu oznámil, že ví, co díru způsobilo. "Otvor se nacházel v obytné části. Odebrali jsme všechny vzorky a už víme, co se stalo, ale nic vám neřekneme. Musíme si uchovat nějaká tajemství," oznámil Rogozin podle státní tiskové agentury RIA Novosti. Kreml jeho rozhodnutí zatím nekomentoval.

Toto vysvětlení však nestačí šéfovi americké vesmírné agentury NASA Jimu Bridestinovi. "Plánuji si s Rogozinem promluvit. Nechci, aby se kvůli jednomu incidentu naše vztahy vrátily zpět na začátek, ale je nepřijatelné, aby se v mezinárodní kosmické stanici jen tak vytvářely díry," citoval jeho slova deník Houston Chronicle.

