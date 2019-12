„Už od mládí jsem měla vysoký krevní tlak, a když jsem třeba běhala při tělocviku na střední škole, cítila jsem tlak na hrudi. V té době se ale takovým věcem nevěnovala pozornost, tudíž jsem to ani já neřešila. Když jsem začala mít bolesti v zádech a rukou, léčili mě od roku 1979 s páteří.

O tři roky později jsem se naštěstí dostala k panu docentu Červenkovi z Vinohradské nemocnice, kterého napadlo, že mé problémy nesouvisí se zády, ale spíše se srdcem, a udělal mi první koronarografii. Pro zobrazení věnčitých tepen mi dali kontrastní látku a zavedli přes tříslo tenkou hadičku (katétr) až k srdci, aby zjistili, kde je nějaké zúžení tepny. Díky tomu lékař potvrdil, že mám tepnu v srdci zúženou úplně na vlas.

Kdyby se na to tehdy nepřišlo, dopadlo by to špatně. Naštěstí se do Československa tehdy dostala nová metoda rozšíření cévy pomocí balonkového katétru neboli angioplastika, kterou mi udělal pan docent Červenka. Operace ale proběhla ve Vojenské nemocnici v Praze, protože tam na to měli vybavení.

Drama v sanitce

Ženy ve věku 45-54 trpí anginou pectoris v méně než 1 % případů.

Počet žen roste s věkem, nad 65 let to může být 10-15 %.

Druhý den mě měli převážet do Vinohradské nemocnice k panu docentovi, jenže při převozu nastal problém. Během jízdy se nějak uvolnilo lehátko a já jsem z něj spadla. Poněvadž ta tepna se nemůže sešívat, tak se uvolnila a udělalo se mi tam aneuryzma, výduť. Místo abych rehabilitovala po angioplastice, převezli mě na chirurgii k další operaci. Dostávala jsem heparin na ředění krve, a jelikož jsem byla po operaci žlučníku, začala jsem vnitřně krvácet, takže mi byly podávány také transfuze. Bylo to těžké období.

Když jsem se pak konečně uzdravila, byla jsem v částečném invalidním důchodu, ale už mi bylo dobře. Nicméně po letech jsem znovu začala mít problémy se zády a hůře se mi dýchalo, takže jsem ještě 2x musela na angioplastiku, kdy už mi do tepny dali stent, aby se na stejném místě nemohla tepna zúžit. Při zákroku vidíte na obrazovce, jak jsou tepny skutečně zúžené, až je z nich úplný vlas a krev nemá kudy proudit. To se mnou docela zacloumalo.

Přede dvěma roky jsem ještě jednou byla na koronarografii, kdy zjistili, že tepny jsou prozatím průchozí. Snažím se pohybovat, mám doma chodící pás a také musím držet dietu bez tuků. Vždy, když se ráno probudím, děkuji za každý nový den!"

NÁZOR LÉKAŘE doc. MUDr. Václav Červenka CSc.

Prvně jsme pacientce diagnostikovali insuficienci srdce, což znamená začínající nebo probíhající infarkt. Problémem v době, kdy ještě nebyly stenty, bylo to, že až u třetiny lidí se daná céva velice rychle zase uzavřela, takže infarkt vlastně pokračoval. Potíže paní Růženy v průběhu let pokračovaly, a proto podstoupila ještě několik výkonů. Problémem u pacientky je také to, že má vrozenou hypercholesterolemii, tedy vysoký cholesterol, přestože drží dietu. U těchto pacientů pak dochází k infarktům už třeba ve třiceti letech.

Informace o nemoci

*Angina pectoris je jednou z forem tzv. ischemické choroby srdeční (onemocnění koronárních tepen zásobujících srdce okysličenou krví a živinami aterosklerózou nebo jinými chorobami).

*Ve většině případů jde o důsledek aterosklerózy koronárních tepen, které jsou výrazně zúženy sklerotickými pláty a nedovolují zvýšení průtoku krve při zátěži.

*Nemoc se projevuje svíravou bolestí za hrudní kostí, která často vystřeluje do spodní čelisti, levého ramene nebo levé paže.

*Léčba by měla být zaměřena na potlačení rozvoje aterosklerózy a na stabilizaci plátů v koronárních cévách.

*Změnou životosprávy a léky se dá dosáhnout toho, že sklerotické pláty jsou pevnější a sníží se riziko jejich prasknutí a uzavření cévy krevní sraženinou — tedy infarktu myokardu.

Co dělat, aby i vaše srdce bylo spokojené? Dodržujte ANTISTRESOVÉ DESATERO:



1. Zkuste co nejvíce myslet pozitivně a na všem hledejte to dobré.

2. Dýchejte zhluboka.

3. Dělejte věci, které vás baví.

4. Dostatečně spěte.

5. Žijte aktivně a hýbejte se.

6. Buďte spokojeni se svým životem.

7. Je v pořádku říkat ne, když něco dělat nechcete.

8. Zdravě a chutně jezte.

9. Udržujte svou váhu v rozumných mezích.

10. Obklopte se těmi, které máte rádi.

Recept pro zdraví

Rozmarýnové jehně s marinádou

Ingredience:

4 snítky rozmarýnu

černý pepř (celé kuličky), sůl

600 g jehněčích filetů

3 lžičky olivového oleje

Postup:

Rozmarýn omyjte a vytřepte z něj přebytečnou vodu. Vrcholky odřízněte a dejte stranou. Lístky otrhejte a nasekejte najemno. Pepř rozdrťte v hmoždíři a smíchejte s nasekaným rozmarýnem.

Z filetů odstraňte kůži, šlachy a tuk a osušte je. Potřete je jednou lžičkou olivového oleje a posypte z obou stran rozmarýnovou směsí. Marinujte jednu hodinu v ledničce.

Troubu předehřejte na 180 °C. Zbývající olej rozehřejte na pánvi. Opečte na něm jehněčí filety, každou stranu jednu a půl minuty. V troubě dopečte 6-8 minut. Vyndejte, volně zabalte do alobalu a nechte krátce odpočívat, aby neunikla šťáva. Maso nakrájejte šikmo a ozdobte vrcholky rozmarýnu.

Vhodnou přílohou jsou například opečené brambory se zeleninou.

Tipy pro zdravé srdce



Zdravé srdce je šťastné srdce. Je naším motorem, bez něj nemůžeme být. Když je v klidu, přečerpá za jednu minutu přibližně pět litrů krve. Když na něj kladete vyšší nároky například při sportu, jeho výkon se prudce zvyšuje: na dvacet i více litrů přečerpaných za minutu. Toto celoživotní „hrdinství“ bychom srdci měli soustavně oplácet.