František Peřina

* 8. dubna 1911 Morkůvky

+ 6. května 2006 Praha

V bojích o Francii se stal prvním československým stíhacím esem. Za to byl jako první čs. letec povýšen do hodnosti poručíka i bez požadovaného vzdělání. Ve Francii se proslavil útokem na 40 ME-110.

Byl zraněn, ale utekl z nemocnice a odletěl do Afriky a odtud odplul do Anglie a znovu bojoval proti Němcům jako pilot 312. Československé stíhací perutě. 3. června 1942 sestřelil svůj poslední letoun. Jeho skore činilo 12 sestřelů jistě, 2 pravděpodobně a jeden poškozený.

Poté se stal instruktorem střelby. 19. Července 1945 se setkává se svou ženou. 1. března 1949 byl postaven mimo službu a 12. dubna odlétá s manželkou a kamarádem Karlem Radou do druhého exilu. František Peřina se dostal do Anglie a znovu vstoupil do RAF. Po uplynutí pětiletého závazku se odstěhovali do Kanady a později do USA. V březnu 1993 se Peřinovi vrátili domů do ČR.