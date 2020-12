Zdroj: osobní archiv

Jak zdůrazňuje, žít ekologicky a v souladu s přírodou není vůbec těžké. „Možná to bude z ní jako klišé, ale zásadní vliv na stav naší krajiny má náš konzumní způsob života, a proto si myslím, že každý by se měl zamyslet vždy před tím, než něco koupí, zda to opravdu potřebuje. A také, zda není možné místo nové věci pořídit třeba věc z druhé ruky. Každý může přispět i přiložením ruky k dílu při akcích pro veřejnost, kterých je v posledních letech mnohem více i díky dobrovolné činnosti řady lidí a spolkům v okolí Břeclavi. Lidé se tak mohou zapojit nejen do odklizení odpadků, výsadeb dřevin, ale také do následné péče o ně, která spočívá především v zálivce. Ne každý se však chce nebo může zapojit do konkrétních aktivit, ale kdokoliv může pomoci třeba finančním příspěvkem na různé aktivity spojené s životním prostředím,“ je přesvědčený Břeclavan.