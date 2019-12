František Štambachr

*3. července 1899 Velké Pavlovice

+ 11. prosince 1986 Velké Pavlovice

Plných 28 let, až do února 1948, hájil zájmy českých a moravských zemědělců, zvláště pak vinařů, než byl státní bezpečností zatčen a odsouzen na 20 let těžkého žaláře za údajnou vlastizradu. Po 11 letech se vrátil s podlomeným zdravím. Zemřel 11. prosince 1986