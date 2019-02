Kobylí /VINAŘI POD LUPOU/ - Vinařství Petr Tomčala Kobylí vyrábí od roku 1997 sudové víno, od roku 2003 pak lahvová vína. Jedná se o rodinné vinařství, které hospodaří na třech hektarech vinic a ročně vyprodukuje jedenáct tisíc lahví vína.

Vinařka Petra Tomčalová z Vinařství Petr Tomčala. | Foto: Archiv vinařství



Vinaři pod lupou

Součástí rodinného podniku je i Petra Tomčalová. Je zasnoubená a má malého syna. Za největší úspěch vinařství považuje sourodnost, tradici a vize ve vinařství.

Jak a díky komu jste se k vinařství vlastně dostala?

Na to je jednoduchá odpověď. Člověk se musí narodit ve vinařské rodině, a pak nemá moc šancí se zkušenosti s prací ve vinici či ve sklepě vyhnout. Někoho tato náplň obohatí po celý život, a to velmi, jiný se jí raději obloukem vyhne a raději se hledá v jiné oblasti. Můj případ byl ten první, ale ne samozřejmě hned od narození. To jsem si musela nejdříve projít těmi „nucenými“ pracemi ve vinici, než jsem si dokázala uvědomit, v čem spočívá toto poslání.

V čem podle vás spočívá tajemství výroby dobrého vína?

Výroba dobrého vína nespočívá ani tak v tajemství jako v myšlenkách, kterých si vážíme a uplatňujeme je při výrobě našeho vína. Uměním je ale vyrobit výborné víno a podle mého názoru se dosti zakládá zejména na zkušenostech vinaře, terroir, ve kterém se vinice nachází, a také otevření se novinkám v technologii vína. Spousta vinařů nemá zcela ideální prostory k výrobě vína nebo je brzdí cokoliv jiného, a přesto dokáží oslnit svými skvosty, je to jen o tom chtít, pracovat na sobě a udělat pro to kvalitativně maximum.

Existuje nějaké pravidlo, kterým se jako vinařka bezvýhradně řídíte?

Samozřejmě nabídnout zákazníkům vysoce kvalitní víno z vlastních vinic a mít s nimi přátelský vztah. Informovanost zákazníka je důležitá a my si ceníme toho, že mohou bezprostředně komunikovat s námi jako výrobci, a na tom si budujeme všechny své odběratele. Nabídneme jim víno na míru a víme, v čem můžeme být stabilní nebo jaké máme zavést novinky. Převážně se orientujeme na privátní klientelu. Hlavním pravidlem je, že víno děláme srdcem.

Kolik vína denně obvykle vypijete?

Rozhodně to není žádným tajemstvím, naopak doporučuji všem pro zdraví dát si skleničku denně, zvláště pak k jídlu by to měla být samozřejmost. Je vědecky dokázané, jaké má víno pozitivní účinky na organizmus, takže já si se svým zdravím nezahrávám. V dnešní době lidé dbají na zdravý životní styl a s tím souvisí i mírná konzumace vína. Je to trend, který se dal očekávat a věřím, že se bude dál prohlubovat a rozvíjet.

Jakou nejkrásnější a naopak nejhorší chvíli jste s vínem dosud zažila?

S vínem zažívám převážně jen ty pozitivní chvíle. A pokud se ptáte na tu nejkrásnější, tak to je otázka přímo na tělo. Nejhorší chvíli bych zažila, pokud by se víno neprodávalo a já s ním zůstala sama. I když vlastně by to nemuselo být zase tak špatné. Kamarádů by bylo zřejmě na vypití dost.

Kterého ze svých vinařských úspěchů si ceníte nejvíc?

Úplně nejvíce si cením obliby u zákazníků. Máme některá ocenění z účasti na soutěžích a výstavách, jedná se nám spíše o všeobecnou prestiž vinařství, ale na hodnotě láhve to nepoznáte. Cenovou hladinu si udržujeme pro naše zákazníky stejnou.

Máte raději tradiční odrůdy a postupy, nebo jste spíše zastánkyní moderních metod a nově vyšlechtěných o­drůd?

Vína z našeho vinařství hodnotím jako výběr tradičních odrůd s moderními postupy ve výrobě. Pro mě by byla výzva zaměřit se i na nové odrůdy, ale nyní jsme ještě odběratele nenasytili našimi výbornými tradičními odrůdami, takže se budeme prozatím ubírat tímto směrem. Některé odrůdy zažívají boom ve svých kategoriích a my toho chceme pochopitelně využít.

Kterého z vašich konkurentů si nejvíc vážíte? A proč?

Vážím si všech konkurentů, kteří vyrábí víno z hroznů původem z České republiky. Těch, kteří naše vína propagují i v zahraničí, kteří cenově nedegradují trh, mladých úspěšných vinařů, čistě rodinných vinařství a tak dále.

Myslíte na budoucnost? Vychováváte si svého nástupce?

Kdo by na budoucnost nemyslel? To je první předpoklad úspěšného podnikání. Jsme rodinné vinařství, jak má být: otec, matka, dcera. Právě ta dcera je takový malý oříšek, jenže teď už je na světě i vnuk, můj syn. Má štěstí, že se narodil v době, kdy už se tolik manuálně „nenamaká“ a vše je podpořeno technikou. Ještě jsem se ho ale nestačila zeptat, je mu totiž rok a půl. Zatím je dobré, že do sklepa chodí s nadšením, holt se narodil ve vinařské rodině.

Doporučení: víno pro dnešní večer

Doporučuji vychutnat si náš Modrý Portugal, pozdní sběr, 2009. Nacházíme se v Modrých Horách, proto zde červená vína mají jedinečný charakter. Zvláště pak v zimním období mu určitě neodoláte. Víno vás osloví velmi příjemnou tmavě rubínovou barvou s jantarovými odlesky. Ve vůni převládají tóny přezrálých třešní, černých višní a jemně jádra peckovin. Chuť vína je plná, šťavnatá s jemným obsahem tříslovin, zanechává tak dlouhotrvající dochuť. Víno se bude pozitivně vyvíjet na láhvi, tudíž je vhodné k archivaci. Doporučujeme u tohoto vína nespěchat, přelít si jej při konzumaci do karafy a postupně vychutnávat buket a chuť, kterou nabízí. Podáváme při teplotě třináct až šestnáct stupňů Celsia. Petra Tomčalová

