Břeclavsko /TIP NA VÍKEND/ - Pracovní týden končí a nabízí se čas na víkendový odpočinek. Komu se nechce páteční a sobotní večer strávit u televizní obrazovky, neholduje výhradně relaxaci sportem a navíc se cítí kulturně nenasycený, tomu je určena tato rubrika.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Každý pátek v ní najdete tip na významnou a zajímavou kulturní akci na Břeclavsku, která se v započínajícím víkendu uskuteční. Tentokrát se pozvánka týká setkání s písničkáři, disidenty a exulanty, kteří v pátek v Mikulově zavzpomínají a společně oslaví dvacetileté výročí pádu komunistického režimu a jeho železné opony v naší republice.



Happening nese expresivní název „Nezapomeň na stěnu smrti“ a začíná v v pět hodin na tamním náměstí. To bude náležitě vyzdobeno, aby se mohli návštěvníci co nejlépe navrátit v čase o dvě desítky let zpět a ponořit se do reality ohrazené železnou oponou.



Klub vojenské historie pod širým nebem předvede ukázku dobové techniky a sehraje zatčení narušitele hranic v rolích Pohraniční stráže. Jak jsem již mohl několikrát vidět na vlastní oči, stylizované a detailně propracované bojově–divadelní výstupy nadšenců v uniformách stojí za to. Samotného mě tedy zajímá, jak k akčnímu námětu s odsouzeníhodným diverzantem a udatnými strážci hranic přistoupí a co vtipného vymyslí.



Atraktivním lákadlem, a to nejen pro fanoušky armádní techniky, bude jistě i podomácku sestrojený tank Vladimíra Beneše z Hrušek. Odvážný počin kutila, který již nemohl snést atmosféru normalizace a pokusil se s jeho pomocí překročit hranice, však nebyl úspěšný. Kromě tanku bude na zámeckém nádvoří k vidění i balon, který měl posloužit k podobnému cíli.



Podobně pozoruhodných příběhů o ilegálním překračování hranic existuje hned několik. O jejich přiblížení lidem se pokusil Luděk Navara v dokumentárním seriálovém cyklu České televize s názvem Příběhy železné opony. Promítání filmových dokumentů z tohoto cyklu začne ve čtyři hodiny odpoledne v Tanečním sále mikulovské radnice a potrvá až do večerních hodin.



Programem na náměstí provede známý český písničkář a disident Jaroslav Hutka. Od sedmi hodin také vystoupí s kytarou na pódiu tamního kina, kde jej s podobným cílem vystřídá Vladimír Merta a Vlasta Třešňák s kapelou. Součástí koncertního happeningu bude i debata s autorem zajímavého dokumentárního cyklu a z něj vzešlé knihy o příbězích železné opony. Navara si pro tento účel přizval na páteční akci i několik hostů osobně spojených s tématem.



Pokud vás zajímají napínavé a skutečné příběhy lidí, kteří vyzvali železnou oponu na souboj, a máte rádi písně folkových buřičů proti utlačování svobody, vydejte se v pátek do Mikulova. O zábavu a ponaučení tam rozhodně nebude nouze.

PETR VLASÁK (Autor je z Břeclavi a zabývá se kulturou, zejména pak hudbou a filmy.)