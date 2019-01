Velké Pavlovice /VINAŘI POD LUPOU/ - Miroslav Hlávka vede vinařství nesoucí jeho jméno od roku 1995. Je ženatý, má tři dospělé děti a postupně se dopracoval k třem a půl hektarům vinic. Ročně vyrobí asi dvanácti tisíc lahví vína, přičemž všechna by měla být v minimální kvalitě pozdní sběr.

Vinař Miroslav Hlávka z Velkých Pavlovic. | Foto: Archiv Miroslava Hlávky

Jak a díky komu jste se k vinařství vlastně dostal?

V dětství jsem musel pomáhat s prací ve vinohradu. Tím, že mě tato práce nebavila, se mi také řádně zprotivila. Vystudoval jsem gymnázium a nastoupil do státních služeb. Při zaměstnání v Praze jsem se seznámil s budoucí manželkou a nakonec jsem bydlel a pracoval v Břeclavi. V roce 1986 jsem odešel ze státních služeb a pracoval jsem jako dělník v Gumotexu. Díky naší pražské babičce, která svým známým nabízela moravské víno, jsme si pořídili vinohrad a vozili jsme své i dědovo víno do Prahy. V roce 1995 jsme se přestěhovali do rodinného domku po babičce do Velkých Pavlovic a já jsem přemýšlel jsem, co budu dělat. Nakonec padlo rozhodnutí začít se živit výrobou vína.

V čem podle vás spočívá tajemství výroby dobrého vína?

Myslím si, že výroba vína není žádným tajemstvím, stačí dodržet základní postupy, které lze najít v literatuře a stačí dodržet základní zásady. Je třeba mít dobrou surovinu, dobré odborné znalosti a pevné odhodlání vyrábět poctivá a co nejlepší vína. A k tomu ještě pochytit co nejvíce fíglů, které se dozvíte při skleničce dobrého vína u dobrého vinaře.

Existuje nějaké pravidlo, kterým se jako vinař bezvýhradně řídíte?

Obdělávám asi tři a půl hektaru vinohradů a snažím se, aby byla úroda co nejzdravější s použitím co nejmenšího množství chemických přípravků. Hrozny sbírám co nejpozději – říjen, listopad, abych dosáhl co největší vyzrálosti a jelikož jsem vinař samouk, kromě vlastní praxe sbírám odborné znalosti z odborné literatury a od kamarádů vinařů. A nakonec, protože mám dostatek surovin, na trh pouštím jen takové víno, o kterém jsem přesvědčený, že je opravdu dobré a zatím se mi daří vyrábět vína pouze v kvalitě pozdní sběr a výběr z hroznů.

Kolik vína denně obvykle vypijete?

Množství vína, které vypiji, by se dalo spočítat za určité období, ale nějaké pevné pravidlo není. Když můžu pít, tak si dám dvě deci po obědě nebo dobré večeři, když se vyskytnou nějaké překážky, vydržím i bez vína. A když se sejdeme s kamarády, piji víno do té doby, dokud mi chutná. Mám jakousi klapku, která mi řekne, že už stačí a až na nějaké výjimky to funguje.

Jakou nejkrásnější a naopak nejhorší chvíli jste s vínem dosud zažil?

Nejkrásnější chvilky prožívám v momentech, kdy mně návštěvníci sklepa po ochutnávce řeknou, že jim víno moc chutná, vybraná vína si hned odnesou a stanou se z nich stálí zákazníci. Mezi ty nejhorší chvíle můžu zařadit okamžik zjištění, že se mi zkazilo červené víno zatříděné jako pozdní sběr v množství osm set litrů staré pět let. Mohl jsem ho pustit rovnou do kanálu.

Kterého ze svých vinařských úspěchů si ceníte nejvíc?

Na výrobu lahvovaných vín se zaměřuji od roku 2000 a od roku 2008 se pravidelně zúčastňuji výstavy vín v Brně – TOP 77, kde se mi daří již třetí rok po sobě získávat ocenění.

Máte raději tradiční odrůdy a postupy, nebo jste spíše zastáncem moderních metod a nově vyšlechtěných o­drůd?

Při výrobě vína se snažím zkombinovat nové i starší technologické postupy, a jelikož nevlastním nejmodernější technologii, snažím se uplatňovat různé postupy a fígle, o kterých se dozvím od vinařů – kamarádů.

Kterého z vašich konkurentů si nejvíc vážíte? A proč?

Ostatní vinaře nepovažuji za konkurenci a vážím si všech, kteří neupřednostňují kvantitu nad kvalitou a nesklouzávají k nekalým praktikám.

Myslíte na budoucnost? Vychováváte si svého nástupce?

Vychovali jsme tři děti, všechny si hledají své vlastní uplatnění a zatím o vinaření nemají zájem. Ale věřím tomu, že co není, může být. Stejně jako v mém případě.

Doporučení: víno pro dnešní večer

Doporučuji své nejpracněji vyrobené víno – Cabernet Moravia ročník 2007. Jde o slámové víno. Je to vhodný aperitiv před dobrou večeří.

