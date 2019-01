Ivaň /VINAŘI POD LUPOU/ - Hynek Holánek podniká ve vinařství už devatenáct let. Jeho rodinná firma sídlí v Ivani v mikulovské vinařské podoblasti. V historických prostorách barokní fary provozuje vinařský dvůr s vinotékou. Základem pro výrobu vín jsou hrozny z vlastních vinic.

Ivaňský místostarosta Hynek Holánek spojil svůj život s vínem. | Foto: Hynek Holánek



Vinařství Holánek v současnosti hospodaří na pětadvaceti hektarech vinohradů. Ročně vyprodukuje zhruba sto tisíc lahví vína.

Hynek Holánek ovšem není jen vinař, ale také místostarosta obce. V minulém volebním období byl dokonce starostou. Jedenačtyřicetiletý muž je ženatý a má dvě děti.

Jak a díky komu jste se k vinařství vlastně dostal?

Můj otec vinařil, proto jsem se ve vinařství pohyboval již od dětství. Když jsem se pak na vysoké škole oženil a do toho přišla revoluce, tak mi to přišlo jako dobrý nápad.

V čem podle vás spočívá tajemství výroby dobrého vína?

Musíte mít rád přírodu, vinohrad a lidi kolem sebe. Potom se vám urodí dobré hrozny. Dál stačí, abyste to ve sklepě moc nepokazili. Je to v podstatě jednoduché.

Existuje nějaké pravidlo, kterým se jako vinař bezvýhradně řídíte?

No, až tak jednoduché to zase není.

Kolik vína denně obvykle vypijete?

To záleží na příležitosti a na lidech, se kterými zrovna jste. Když se sejde dobrá parta, tak se určitě napít nebojím. Nedávno jsem někde zahlédl průměr, kolik vína se vypije na hlavu, a říkal jsem si, že musíme mít v naší zemi hodně kojenců.

Jakou nejkrásnější a naopak nejhorší chvíli jste s vínem dosud zažil?

Podle mne umí každou špatnou zkušenost smazat ta dobrá. Tak se snažím, aby těch dobrých bylo dost.

Kterého ze svých vinařských úspěchů si ceníte nejvíc?

Pro mě je největší úspěch, když moje víno chutná mým zákazníkům, kamarádům a lidem, které mám rád.

Máte raději tradiční odrůdy a postupy, nebo jste spíše zastáncem moderních metod a nově vyšlechtěných odrůd?

Jsem dost konzervativní. Proto mám radši tradiční odrůdy. Vysadil jsem sice i nějakou Pálavu, ale naprostou většinu mám původních odrůd. V části svých vinic testuji ekologický systém ošetření. Myslím, že by to mohla být do budoucna dobrá cesta.

Kterého z vašich konkurentů si nejvíc vážíte? A proč?

Vážím si všech poctivých vinařů. Nedovolil bych si vybrat jednoho.

Myslíte na budoucnost? Vychováváte si svého nástupce?

Na budoucnost myslí asi úplně každý. Když sázíte vinici, která má rodit třeba padesát let, určitě vás zajímá, kdo ji bude po vás obdělávat. Vinohrad se sází pro děti. Já mám dva syny. Starší Jirka studuje vinařskou školu a ve vinici pomáhá od deseti let. Mladší je na gymnáziu. Jestli se budou věnovat vinařině, to si musí rozhodnout sami.

Doporučení: víno pro dnešní večer

Na dnešní večer bych doporučil náš Ryzlink vlašský, ročník 2008, kabinet. Víno z viniční trati Aeibis. Je to příjemné minerální víno s jemnou aromatickou vůní. Ryzlinku vlašského si velmi cením. Každoročně dává dobrou kvalitu úrody. Lidé ho znovu objevili a právem zažívá svoji renesanci. Hynek Holánek







