Doplnil, že podle nedávného průzkumu společnosti Lovehoney se o něco více tyto nehody stávají mužům (39 procent) než ženám (36 procent). Co se věku týče, „nejpostiženější“ skupinou jsou lidé od pětatřiceti do čtyřiačtyřiceti let, na které připadá téměř polovina (konkrétně 47 procent) těchto poranění.

Nejčastější jsou odřeniny

Nejčastěji, v 65procent případů zranění, si podle Durčáka lidé při sexu přivodí nevážné odřeniny, 54 procent si pak ze sexu odnese modřiny. „Poměrně běžné jsou však i natažené svaly (39 procent případů). U 16 procent lidí mělo milování za následek poranění zad, 11 procent si z něj odneslo natrženou vaginu a pět procent natržený anální otvor.

Vážnější problémy, jako je zlomenina penisu, utrpěli asi tři procenta lidí, dvě procenta se po sexu potýkala se zlomeninou obecně,“ řekl Durčák.

Další rozšířenou zdravotní nepříjemností jsou podle výzkumu infekce močových cest, které vznikají především u žen (31 procent případů u něžného pohlaví versus deset procent případů u mužů).

Prevencí zánětů obecně je především správná a dostatečná intimní hygiena. „Pro prevenci zánětu močových cest se doporučuje po styku vymočit, aby se odplavily bakterie. Co se týká intimní hygieny, je vhodné omytí zevního genitálu po styku, abychom smyli zbytky slin, lubrikantu, spermatu, potu atd. K intimní hygieně volíme vždy preparáty respektující kyselé vaginální pH. Pro prevenci vaginálního zánětu lze v nejkrajnějším případě zavádět vaginální globule s laktobacily,“ doporučila lékařka v oboru gynekologie a porodnictví Kamila Žižková.