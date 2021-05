I když nejedete Tour de France, ale chcete si jen užít pohodový výlet se svými dětmi, výživná a dobře stravitelná svačina s dostatkem sacharidů, kterou budete doplňovat energii během cesty, je nezbytná. Ne všude budete mít cestou možnost se občerstvit.

Takže co si připravit jako cyklosvačinu?

Investovat do energetických gelů jako profesionální cyklisté nemusíte. Vsaďte spíš na ovoce. Banán nebo jiné čerstvé ovoce a zeleninu si nakrájejte na cestu do krabičky. Můžete přihodit i sušené švestky, fíky nebo meruňky, případně pár ořechů. Vhodnou variantou jsou i přesnídávky, které nemusí být jen ve skleničce, ale koupit se dají i jako kapsičky plné ovocného nebo zeleninového pyré.

Hlad dokáže dobře zahnat proteinová tyčinka, která obsahuje nejen bílkoviny, ale i sacharidy a na trhu je jich dostatečný výběr. Dobrým zdrojem energie je také müsli tyčka, kterou si můžete koupit v mnoha druzích. Není ani těžké si ji udělat sami doma a přidat do ní oříšky, sušené ovoce, kousek čokolády a med, podle toho, co máte rádi.

Klasika jakéhokoliv výletu bývá obložená bageta. Jen pozor na počasí, čím ji naplníte, protože bageta s máslem rozteklým na sluníčku není rozhodně ideální. Zkuste ji namazat tenkou vrstvou lučiny, přidat dva plátky šunky nejvyšší jakosti, plátek oblíbeného sýra, půlku vejce natvrdo, ledový salát a papriku nebo rajče. Místo papírového ubrousku ji zabalte do potravinové folie nebo alobalu, ať pak při odpočinku na pařezu v lese nemusíte trpělivě odstraňovat nalepený rozmočený papír. A samozřejmě nezapomeňte na pitný režim, který je na kole obzvlášť v létě velmi důležité dodržovat.

Svačina podle profesionální ho kuchaře

Jakou svačinu si na výlet na kole připravit tak, aby to ocenily i děti, se s námi podělil kuchař Ladislav Pertl. Profese kuchaře je pro něj celoživotním koníčkem. Učil se v Praze od Romana Pauluse oceněného Michelinskou hvězdou, sbíral praxi v řadě restaurací, které prošel a nyní coby učitel odborného výcviku na gastronomické škole v Litoměřicích předává své zkušenosti mladým kuchtíkům. Miluje thajskou kuchyni a při vaření rád experimentuje, například s hmyzem.

„Hmyz má obrovský potenciál v restauracích do budoucna, snadno se upravuje a lehce konzumuje. Používáme kari, bylinky, česnek a sojovou omáčku. Výborní jsou červi se salátem nebo s grilovanou zeleninou," tvrdí Pertl.

Jako svačinu na cyklovýlet ale nesáhl k experimentům, nýbrž k tomu, co mají doma osvědčené a ocení to i jeho syn Ladislav. „Základem jsou sacharidy. Jídlo je pro tebe na kole jednoduše palivo, když ho nebudeš dodávat, nepojedeš. Obecně je na trasu vhodná sacharidová strava, se kterou ale začni už ráno při snídaní, protože snídaně je základ. Ideální snídaně je ovesná kaše, vločky a ovoce jak čerstvé , tak i sušené,“ říká Ladislav Pertl.

A co si vzít sebou? Určitě si podle jeho slov nikdo nebude chtít sebou na kolo brát piknikový koš, což by byla zbytečná zátěž, ale něco, co si může dát do batohu nebo zadní kapsy. Pak se může po cestě zastavit na lavičce, v trávě nebo v mechu a v klidu doplnit sacharidy. „Pokud máte s sebou děti, určitě doporučuji si vzít sebou nějakou tyčinku, Jesenku nebo Pikao, banán a do krabičky si nakrájet ovoce a zeleninu. My pečeme ,,banánový chleba, který vydrží a přijde k chuti. A k obědu? Určitě nějaké brambory nebo rýže, zeleninový salát s masem … A samozřejmě nezapomeňte na pití,“ zdůraznil kuchař Pertl. A tady jsou jeho doporučené recepty:

Banana bread

Ingredience:

3 banány, nejlépe hnědé – flekaté

1/3 másla

½ hrnku cukru ksystal

1 vejce

1 lžička vanilkové aroma nebo 1 celý vanilkový cukr

1 lžička prášku do pečiva

špetka soli

1 a půl hrnku hladké mouky

Postup:

Jako první vymažeme plech sádlem a vysypeme polohrubou moukou. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Nejprve rozmačkáme banány, které smícháme s máslem. Poté přidáme cukr, vajíčko a vanilkové aroma, po promíchání přidáme kypřící prášek. Nakonec přidáme mouku. Pečeme 40 – 45 minut.

Pečené brambory

Brambory si nakrájím na tenké plátky. V hrnci si svařím smetanu s tymiánem a krátce tam povařím brambory (cca 3 minuty aby pustily škrob) +sůl. Poté dám na plech s pečícím papírem, krásně rozprostřu a peču na 140´C cca 40 minut. Po upečení dám na brambory pečící papír a pořádně je zatížím a nechám vychladnout. Nejlépe do druhého dne.

Z brambor se dají vykrajovat různé tvary a pak už stačí jen na pánvičce obě strany krásně opéct. Lze připravit i ze zeleniny místo brambor.

