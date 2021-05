Své o tom mohou vyprávět v Krkonoších – nejnavštěvovanějších českých horách. „V loňském roce jsme zaznamenali extrémní nárůst počtu elektrokol i elektrokoloběžek. Do hor dnes vyrážejí na kolech i lidé, kteří dřív nejezdili,“ potvrdil mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Podobná situace panuje i v Jeseníkách. „Četnost přestupků, kterých se dopouštějí cyklisté, průběžně narůstá úměrně ke stále rostoucí popularitě tohoto sportu. Přispívá k tomu také rozšiřující se nabídka a cenová dostupnost elektrokol a síť dobíjecích stanic a půjčoven. Hřebeny Jeseníků se tak stávají dosažitelnější i pro méně zdatné a pravidel neznalé cyklisty, kteří se někdy nedrží na značené cyklotrase, což je skutečně problém,“ konstatoval Pavel Jurka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Zatímco dříve si do prudkých kopců troufli jen ti nejzdatnější, dnes je situace zcela jiná. „Na frekventovaných cestách pak samozřejmě vznikají kolizní situace, když se zde potkávají pěší turisté, pobíhající děti a k tomu třeba pejskaři se svým mazlíčky. Pokud se pak objeví jezdec, který si chce užít sjezd a pustí to dolů rychle, je na problém zaděláno,“ podotkl Radek Drahný.

Cyklisté tak třeba vyjíždějí i na nejvyšší vrchol republiky Sněžku, přestože tam nemají co dělat. „V českých národních parcích musí jezdit pouze po cestách, které jsou k tomu vyhrazené a oficiálně označené. Například na Sněžku se nesmí na kole z české, ale ani z polské strany, i když odtud vede cesta. Není ale označená jako cyklotrasa,“ upozornil mluvčí KRNAP.

Podobné je to u pramene Labe. „Cyklisté mohou od Vrbatovy boudy vyjet pouze k Labské boudě, dál ale nesmějí. Mnozí ovšem chtějí udělat klasický okruh stejně jako pěší turisté a přes pramen Labe se vrátit na rozcestí U Čtyř pánů,“ dodal Radek Drahný.

Lidi, neblázněte!

Řada turistů na kole také vyráží například do Dvorského lesa nebo na Klínové Boudy, přičemž ani přes jednu z těchto lokalit cyklotrasa nevede. „Chtělo by se mi vzkázat návštěvníkům hor: Lidi, neblázněte! Vždyť stav přírody, za kterou do Krkonoš turisté jezdí, závisí také na tom, jak každý z nás budeme respektovat omezení, která mají za cíl právě zdejší přírodu ochránit," říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

V Jeseníkách mají ochranáři s cyklisty největší starosti ve dvou největších národních přírodních rezervacích, tedy na Pradědu a v oblasti mezi Šerákem a Keprníkem, které z podstatné části pokrývá vzácná horská tundra, jež je citlivá na vnější vlivy. „Na často úzkých a klikatých chodnících hrozí kolize s pěšími turisty či jejich domácími mazlíčky a rozšiřování stezky následným úšlapem, vybržďováním při sjezdu a s tím spojenou půdní erozí. Především z těchto důvodů zde cyklotrasa nevede,“ vysvětlil Pavel Jurka.

Rozmach elektrokol navíc přinesl pro přírodu další nápor. Prodloužila se totiž doba, po kterou jsou exponovaná místa zatížená návštěvníky. Zatímco s klasickým kolem trvá výjezd do nejvyšších partií dlouhé desítky minut, elektrokola dobu zkracují a jezdci jsou na vrcholku výrazně dříve.

Ochránit přírodu před neukázněnými turisty je úkolem profesionálních i dobrovolných strážců. Ti jsou v sezoně neustále v terénu. Nerespektování pravidel může vyjít cyklisty draho. Pokuty mohou vyšplhat až do desítek tisíc korun. „Vždy záleží na závažnosti přestupku. Strážci přírody ovšem nejsou v terénu proto, aby vybírali pokuty, ale hlavně proto, aby zabránili negativním jevům. Pokud někoho zastaví pár metrů za zákazem vjezdu, tak ho napomenou a vrátí zpátky,“ řekl Radek Drahný.

V Jeseníkách spolupracují při kontrolách s dobrovolnými strážci, ale chystají také kontroly ve spolupráci s policií. V nejzatíženějších lokalitách se zároveň snaží turisty co nejvíce informovat přímo v terénu. „Dobrovolným strážcům patří velký dík za nezištnou pomoc nejen při ochraně nejcennějších partií Jeseníků, ale také brigádnické činnosti při opravách návštěvnické infrastruktury a úklidu stezek,“ doplnil Pavel Jurka.

Všem návštěvníkům hor, nejen cyklistům, zároveň doporučil, aby si před výletem dobře prostudovali naplánovanou trasu nejen nejen s ohledem na počasí a síly nejslabšího ve skupině, ale také s ohledem na pravidla chráněného území, jímž případně prochází.

