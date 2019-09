KDY: neděle 15. září od 11.00

KDE: ulice Jana Palacha, Břeclav

ZA KOLIK: zdarma

Městské silniční kritérium se odehrává při příležitosti Evropského týdne mobility. "Cílem akce je přidat se k ostatním evropským městům a připomenout si, že do centra města patří hlavně chodec, pak cyklista a až nakonec auto. Bezpečnost dopravy v centru je to, oč tu běží. A my, jako cyklistický klub, se k těmto heslům připojujeme těmito závody," sdělili organizátoři ze Sportcomplexu Břeclav na svém webu.



Závody pořádají hlavně pro děti, mládež a hobby jezdce. Přihlášení závodníků je v místě startu a cíle na ulici Jana Palacha (parkoviště před Českou spořitelnou). Propozice najdou závodníci na webu.

Závod GP Racio odstartuje v Břeclav zároveň Evropský týden mobility. Od pondělí do soboty se policisté zaměří na výbavu jízdních kol, od úterý do pátku budou na dopravním hřišti soutěžit školáci. V pátek se mohou cestující svézt autobusy MHD zdarma. Týden mobility zakončí v sobotu Festival cyklospecialit u Cyklosféry.