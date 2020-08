KDY: denně od 10.00 do 17.00

KDE: Lednice

ZA KOLIK: zdarma

Součástí výstavy je také ojedinělá degustace vín z osmnácti vybraných vinařství jižní Moravy.

Výstava je přístupná denně od pondělí do neděle do koce srpna, vždy od 10.00 do 17.00 ve výstavních prostorách budovy C, v kampusu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno (přístup po rampě od budovy A). Vstupné je zdarma.

Výstava je součástí projektu "Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě" (DG16PO2RO17), který je podpořen Programem na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).