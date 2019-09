KDY: středa od 11.00

KDE: Galerie Reistna, Valtice

ZA KOLIK: zdarma

Valtice – Karkaturisté pobydou ve Valticích několik dní. Zájemci mohou jejich díla shlédnout při návštěvě kavárny galerie denně od jedenácti hiodin do večera, a to zdarma. "Pod hlavičkou Pověsti a historky vinné a nevinné se nachází poezie, próza, historky a pověsti vztahující se k městu Valtice a jeho okolí. I černá kronika zde má své místo. Z této nepřeberné pokladnice příběhů si mohou návštěvníci udělat obrázek života občanů v dobách dřívějších. Karikaturisté naši i zahraniční některé příběhy skvěle vtiskli do kreslené podoby. A proto tu jsou pro ně připraveny další z příběhů města a okolí," zve k návštěvě galerie Stanislav Schneider. Plánuje vydání komiksů v sešitech i výstavy děl například na zámku Valtice a dalších místech. "Návštěvníci Galerie Reistna se mohou těšit také na připravovanou výstavu známého ilustrátora dětských knih Jiřího Bernarda.