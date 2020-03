KDY: středa 4. března od 7.30 do 17.00

KDE: Tematické zahrady, Zahradnická fakulta, Lednice

ZA KOLIK: běžné vstupné

Putovní výstava bude k vidění od středy v Tematických zahradách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno. Venkovní výstava bude přístupná až do 27. března vždy od půl osmé ráno do čtyř hodin odpoledne, ve středu v den zahájení až do pěti hodin.