KDY: dnes od 7.30

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: 150 korun

Od půl osmé ráno čeká příchozí jednoduché cvičení pro začátečníky i pokročilé, které vychází z principů terapeutické a tradiční jógy. Lekce mohou navštěvovat vždy v pondělí, středy a soboty od osmi do devíti hodin ráno až do 13. září. S sebou pohodlné oblečení a deku nebo větší ručník.

Cena 150kč včetně vstupenky do přírodní památky