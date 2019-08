Pasohlávky - Cimbálová muzika Grajcar nabízí netradiční pojetí folklóru. I když muzikanti čerpají ze základních pramenů lidové hudby, láká je žánrová pestrost. Jejich repertoár je složený jak ze známých lidových písní, tak z filmové hudby nebo světových hitů, například skupiny Metallica nebo Queen.

Poslechnout si je mohou lidé ve čtvrtek 1. srpna od sedmi hodin večer na náměstíčku Autokempu Merkur v Pasohlávkách. Vstupné je zahrnuté do celodenní vstupenky do kempu i do odpolední zvýhodněné vstupenky. Pro ubytované zahrají muzikanti zdarma.