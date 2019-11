KDY: neděle 17. listopadu ve 14.00

KDE: sál Domu Dr. Karla Rennera, Dolní Dunajovice

ZA KOLIK: neuvedeno

"Společně s pamětníky zavzpomínáme na porevoluční začátky a zhodnotíme, jak se uplynulých třicet let promítlo do jejich činnosti pro naši obec. Připravena bude také srovnávací výstava fotografií, kde se budete moci přesvědčit, jak moc se Dunajovice za třicet let změnily," zvou pořadatelé z obce. Zahrají a zazpívají domáci muzikanti a zpěváci, lidé ochutnají i vína místních vinařů.