KDY: pátek 10. ledna od 14.00

KDE: Galerie 99, Břeclav

ZA KOLIK: neuvedeno

Návštěvníci uvidí novou filmovou klapku s motivem ledňáčka, olejomalby, ale také překvapení, které si malíř připravil pro návštěvníky. Výstava potrvá do konce března a v Galerii 99 je otevřena od úterý do pátku od 14.00 do 17.00 hodin (po telefonické domluvě kdykoliv), ve státní svátky je zavřeno.