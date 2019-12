KDY: Pátek 27. prosince v 18.00

KDE: sál sokolovny, Velké Pavlovice

ZA KOLIK: 100 korun, senioři 50 korun

Posluchači si užijí také muzikanty z Martin Novák band. Muzikanty z Prušánek, Mutěnic, Dolních Bojanovic a Velkých Bílovic, kteří jsou členy cimbálových muzik Guráš, folkových skupin Želví nervy, Žízeň a hlad, členy Moravského divadla Brno, Czech It Out a Moravského divadla Olomouc.



Vstupné na vánoční koncert stojí sto korun, důchodci nad 65 let zaplatí polovinu. Lístky je možné koupit v předprodeji na TIC ve Velkých Pavlovicích.