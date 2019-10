KDY: pátek 4. října od 18.00

KDE: náměstí Svobody, centrum města, Zámek Valtice, vinařství Chateau Vatice, Valtické podzemí, Střední vinařská škola, Vinařská 100dola

ZA KOLIK: pátek 100, sobota 150, dvoudenní vstupné 200 korun

"Setkáme se také s velkým množstvím krojovaných, dětských národopisných souborů, mužských a ženských sborů. Náměstí se stane takzvanou ochutnávací lžičkou tradičních i krajových jídel," zve za pořadatele Hana Čížková z Turistického informačního centra Valtice.

Vrcholem slavností je sobotní krojovaný průvod. Pestrobarevná přehlídka folkloru vychází v poledne od vinařské školy ze Sobotní ulice a zastaví se na Vinařské ulici u druhého pódia. Na náměstí dorazí ve dvě hodiny odpoledne. Po přivítání starostou města shlédnou diváci i tradiční vinařský rituál Zarážaní hory. V areálu zámku najdou příchozí jarmark, cimbálku i doprovodný program.

Dobrovolníci se mohou také nechat zapsat do registru dárců kostní dřeně. Pod názvem projektu Vinaři jdou na dřeň se mohou zaregistrovat ve valtickém turistickém informačním centru v pátek od pěti do osmi hodin večer, v sobotu pak od deseti do čtyř odpoledne.