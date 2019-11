KDY: pátek 8. listopadu v 18.00

KDE: Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice

ZA KOLIK: neuvedeno

Objevoval vzácné dokumenty, výpovědi pamětníků či jejich potomků. S pomocí policejních spisů se rovněž pokusil alespoň částečně objasnit také okolnosti atentátu. Výsledkem je pětapadesáti minutový dokumentárn í film plný jedinečných vzpomínek a obrazových dokumentů.

V roce 2018 jsme si připomenuli dvojí kulaté výročí Antonína Čermáka, prvního Čecha, který vystoupal do nejvyšších pater americké politiky. Narodil se v Kladně a v USA je dodnes legendou. Původně chudý přistěhovalec, jenž od svých jedenácti let musel tvrdě pracovat na šachtě, dokázal po nocích vystudovat a obstát v dravém podnikatelském světě. V roce 1931 se stal starostou Chicaga. O dva roky později podlehl atentátu. To když v Miami vítal amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Střelcem byl italský přistěhovalec Giuseppe Zangara. Střílel na prezidenta? Nebo měl zájem na likvidaci Čermáka, kterému se krátce předtím podařilo uvrhnout za mříže obávaného mafiána Al Capona? To je dodnes záhadou.