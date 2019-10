Valtice - Čokoládu nasladko ale i naslano mohou ochutnávat v pondělí návštěvníci Čokoládového festivalu na nádvořích i v jízdárnách Zámku Valtice. Už od pátkum tam degustují, vaří s čokoládou, nebo navštěvují workshop i výstavu historie čokolády.

Valtický zámek provoní čokoláda | Foto: Deník/Michal Bílek

KDY: neděle 28. října od 10.00 do 17.00

KDE: Zámek Valtice

ZA KOLIK: 60 a 40 korun, děti do šesti let a ZTP zdarma