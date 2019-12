Tip na pondělí 9. prosince: Zouhar poradí s minimalismem v cestování

Co takhle vyrazit na víkend do Amsterdamu a nemít s sebou žádné zavazadlo? A nebo celý měsíc trekovat na Novém Zélandu jen s pětikilovým batohem? S minimalistou a nízkonákladovým cestovatelem Patrikem Zouharem možná přijdete na to, že spoustu věcí, které s sebou nosíte, vlastně vůbec nepotřebujete.

Zouhar poradí s minimalismem při cestování | Foto: osobní archív