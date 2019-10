KDY: středa 16. října v 19.00

KDE: Kino Koruna Břeclav

ZA KOLIK: 350 a 450 korun

Napínavá francouzská krimi komedie rozehrává příběh pěti sester, do jejichž života zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku. Všechny jsou v podezření, protože okolo slídí Oscar Berthomieu, vyšetřující komisař nevšedních zvyků, který vyznává ještě nevšednější policejní metody.



Motiv může mít každá z nich, ale alibi, zdá se, nemá žádná. Co skrývají a co skrývá komisař? Bude vrah dopaden? A kde se vzala ta vůně parfému? Toto a ještě mnohem více prozradí Parfém v podezření v podání Jany Švandové, Valerie Zavadské, Simony Postlerové, Jitky Smutné, Romany Goščíkové, Lukáš Martínka a Lukáše Buriana.