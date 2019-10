KDY: Zahradnická fakulta, Valtická 337, Lednice

KDE: středa 23. října až 4. prosince od 6.30 do 16.30

ZA KOLIK: zdarma

Výstava je přístupná zdarma každý všední den a to od půl sedmé ráno do půl páté odpoledne s výjimkou pátků, kdy je otevírací doba pouze do čtyř hodin. Prohlídka prací je zdarma.