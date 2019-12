KDY: úterý v 19.00

KDE: Kino, Mikulov

ZA KOLIK: 80 korun

Prosinec a leden je věnován několika snímkům, které patří k tomu nejvýraznějšímu, co nabídla letošní festivalová sezóna. V úterý promítne kino v Mikulově film Parazit, vítězný snímek letošního festivalu v Cannes, o kterém se říká, že působí jako by ho natočil nějaký korejský Tarantino nebo že je to nejvtipnější vítěz Cannes od dob Pulp Fiction.

"V lednu pak navážeme dvěma snímky. V úterý 7. ledna promítáme britské sociální drama legendárního režiséra Kena Loache Pardon, který je u nás snad ještě aktuálnější než v Británii. Posledním snímkem cyklu bude 21. ledna film mladého izraelského režiséra Nadava Lapida Synonyma. Ulítlá tragikomedie o mladém Izraelci, který se rozhodne opustit zemi a bez prostředků se vydá do Paříže s úmyslem stát se plnohodnotným Francouzem, zaujala porotu Berlinale 2019, kde získala Zlatého Medvěda za nejlepší film. Silně stylizovaný snímek je parodií na „sladký“ život současných Pařížanů, i úvahou o vykořeněnosti, o ztrátě a hledání identity," zve za pořadatele Petr Šesták.