KDY: středa 4.9.2019 17.00

KDE: Týnec, u fotbalového hřiště

ZA KOLIK: zdarma

S místními odborníky se vydají zájemci na Vycházku za mizejícími krásami lužní krajiny. Akci organizuje občanské sdružení Lužánek. Na debatu přímo v terénu vyráží skupina z Týnce ve středu v pět hodin odpoledne z parkoviště u fotbalového hřiště. "Vycházka je primárně určená pro občany Kostic, Tvrdonic, Týnce a Moravské Nové Vsi," upřesňují pořadatelé na facebookové stránce sdružení.



Ve čtvrtek se do lužní krajiny vydají zájemci z Lanžhota. Sraz mají za rybníkem Kút na trubkovém mostě přes Kyjovku v pět hodin odpoledne. Vycházka potrvá zhruba do osmi hodin večer. Cílem vycházek je zapojit obyvatele do diskuse k ochraně jihomoravské lužní krajiny.