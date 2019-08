Hustopeče - Milovníci koupání, lenošení u vody i vodních atrakcí mohou při svých výletech za koupáním využít koupaliště v Hustopečích. Nabízí plavecký bazén o velikosti pětadvacet krát patnáct metrů a bazén s vodopády, chrličem vody, vodotryskem a masážní lavicí.

Hustopečské koupaliště - ilustrační foto. | Foto: Dagmar Hyclová

Rodiny s dětmi mají k dispozici dětský bazén s malou skluzavkou. Větší děti, ale i dospělé láká tobogán a dvojitá skluzavka. Koho omrzí koupání, může si zahrát plážový volejbal nebo kopanou či tenis. Součástí areálu je i dětské hřiště. Otevřeno je v hlavní sezoně od půl desáté ráno do osmi večer. Celodenní vstupné přijde na devadesát korun pro dospělého návštěvníka, dětská vstupenka stojí sedmdesát korun, děti do šesti let platí deset korun.