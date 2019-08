Mikulov - Areál mikulovského koupaliště Riviéra láká svým plaveckým i rekreačním bazénem. Děti se mohou vydovádět na tobogánu či skluzavce. Rodiče s menšími dětmi jistě uvítají dětské brouzdaliště či možnost zapůjčení slunečníků. Na místě je také možné využít úschovnu kol a batohů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Příznivci malebné jihomoravské krajiny se mohou kochat výhledem na zámek Mikulov i na Svatý kopeček. Otevřeno je denně od devíti ráno do sedmi do večera, v pátek a v sobotu se návštěvníci mohou zdržet až do osmi hodin. Plné vstupné pro dospělého je osmdesát korun, děti zaplatí v závislosti na věku padesát nebo sedmdesát korun.