Jižní Morava– Patroni myslivců a vinařů, svatý Hubert a svatý Martin, inspirovali tradiční zážitky, za kterými se milovníci loveckých slavností vypraví do Boskovic a přátelé dobrých vín na Hustopečsko. Majitelé boskovického zámku, rodina Mensdorff-Pouilly, připravují na sobotu jedenácté Svatohubertské oslavy. Kvůli opravám kanalizace je to také poslední příležitost letos na zámek zavítat. „Program začne v půl jedenácté dopoledne mší v zámecké kapli a poté bude do pěti odpoledne následovat program pro celé rodiny,“ uvedl kastelán zámku Milan Vaněrka.Pro děti chystají zajímavý a poučný program lesní pedagogové, dospělé může zaujmout výstava loveckých trofejí. „K nejoblíbenějším lákadlům patří ukázky lesní práce s koňmi, jako je stahování dřeva a podobně a snad ještě vyhledávanější jsou ukázky dravců, které i letos předvede společnost Zayferus,“ dodal kastelán. Na zámeckém nádvoří budou ke koupi a ochutnání připravené i zvěřinové speciality. Vstupné na slavnosti je sto korun.

Předehru svaromartinského ochutnávání mladých vín nabídne v sobotu a neděli podvanácté Festival otevřených sklepů. Ve čtyřech vinařských obcích, Hustopečích, Přítlukách, Rakvicích a Zaječí připraví třiatřicet vinařů 450 vín,“ pozvala Kamila Vlčková z pořádající Nadace Partnerství. Sklepy jsou otevřené oba dny od deseti hodin, v sobotu zavírají v devět večer, v neděli v pět odpoledne. Vstupné je 1190 korun.Vinaři návštěvníkům vedle zajímavých vín slibují například prohlídky sklepů, v Zaječí u Pavliců předvedou v sobotu odpoledne otevírání lahví sektu šavlí, v Hustopečích na Starém vrchu mohou návštěvníci nahlédnout do výrobních prostor vinařství. Velmi rozmanitá bude i nabídka občerstvení. U sklepů zavoní martinské husy, k ochutnání budou dobroty z babiččiny kuchyně, ale také různé burgery a dortíky.

Podzimní pochod zámeckým parkem v Rájci na Blanensku chystají pořadatelé na páteční podvečer. Děti se sejdou v půl páté u dolního vstupu do zámeckého parku v Rájci a pak je čeká značená trasa plná úkolů a setkání s přátelskými strašidly. V cíli pořadatelé nachystají oheň a teplý čaj. Vstupné je osmdesát korun.

Citron: Supi se slétají

KDY: pátek od 20.00

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: 345 korun



Odkládané turné české metalové legendy, kapely Citron, se v pátek večer zastaví v Boskovicích. Obvyklý program doplní unplugged část, kde muzikanty doprovodí violoncellové duo. Koncert začíná v pátek v osm večer, vstupné je 345 korun.

Horkýže Slíže

KDY: sobota od 19.30

KDE: Blansko

ZA KOLIK: 350 korun

Slovenští punk-rockoví veteráni Horkýže Slíže jsou na turné. V sobotu v půl osmé večer budou hrát svým příznivcům v Dělnickém domě v Blansku. Vstupné je 350 korun.

Brno a Brněnsko

Vinobraní v Černovicích

KDY: sobota od 13.00

KDE: Brno-Černovice, Hostinec Slunečnice

ZA KOLIK: zdarma



Vinobraní oslaví v sobotu od jedné hodiny po poledni brněnské Černovice. Pořadatelé chystají v Hostinci Slunečnice košt moravských vín, nabídnou různé kulinářské speciality připravované přímo na místě. Děti se mohou vydovádět při hrách a soutěžích. K dobré náladě bude hrát cimbálová muzika. Vstup je zdarma.

Kašpárek a drak

KDY: neděle od 11.00

KDE: Brno, Divadlo Koráb

ZA KOLIK: 120 korun



Divadlo Koráb zve v neděli dopoledne na pohádka z hudebního království, kde lidé poslouchají nejznámější díla klasické hudby. Kašpárek nenechá na holičkách prince a v boji s drakem a Černokněžníkem pomůže zachránit princeznu. Vstupné je 120 korun.

Vánoční blešák

KDY: pátek a sobota

KDE: Ivančice



Dekorace, svíčky, stuhy, ozdoby a věnce pořídí lidé v Ivančicích v prvním patře restaurace RAF House v Ivančicích. V pátek je blešák otevřený od deseti do sedmi, v sobotu pak od deseti do dvou odpoledne. Pořadatelé slibují že k dostání bude vše pro adventní zdobení a vyrábění.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.30

KDE: Brno-Lesná

Čerstvé produkty od pěstitelů a výrobců z regionů nakoupí lidé v sobotu v brněnské Lesné, a to na Halasově náměstí. K dostání bude víno, nakládaná a plněná zelenina, koření, marmelády, frgály, medovina, sýry, klobásy, keramika a další zboží.

Koncert pro hospic

KDY: sobota od 17.00

KDE: Brno, Mendelovo náměstí

V sobotu se v Mendelově refektáři na Mendlově náměstí v Brně uskuteční Koncert pro Hospic svaté Alžběty. Vystoupí na něm polský houslový virtuos Robert Bachara společně s Janem Čižmářem ze souboru Plaisirs de Musique. V jejich podání zazní Růžencové sonáty H. I. F. Bibera. Vstupenky v hodnotě 250 nebo 150 korun je možné zakoupit v předprodeji TIC Brno nebo přímo na místě. Jde o unikátní příležitost slyšet kompletní „mystický cyklus“ H. I. F. Bibera, legendárního houslového virtuóza českého původu. Robert Bachara provede cyklus zcela zpaměti na šest různých houslí, které jsou na každou ze sonát naladěny odlišně. Vzhledem k délce tohoto jedinečného kompletního provedení budou celky rozděleny dvěma přestávkami. Během nich bude možno se občerstvit v přilehlé kavárně Mendelova Muzea.Koncert má současně za cíl podpořit Hospic svaté Alžběty.

Břeclavsko

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Moravská Nová Ves

ZA KOLIK: 700 korun



Podzimní otevřené sklepy chystají na sobotu vinaři v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Do sklepních uliček U nádraží, Výmol a Zátiší bude mezi desátou dopoledne a sedmou večer zvát na třicet otevřených sklepů. Vstupné je 700 korun a zahrnuje mimo jiné skleničku, katalog a dva kupony na nákup vína po stokoruně.

Putování za vínem

KDY: sobota od 11.00

KDE: Bořetice

ZA KOLIK: 900 korun



Vinaři ze Svobodné spolkové republiky Kraví hora na Břeclavsku zvou v sobotu milovníky dobrých vín na putování po kravihorských sklepech a ochutnávání mladých bořetických vín. Vstupné je 900 korun a zahrnuje mimo jiné skleničku, mapu sklepů a poukazy na nákup vín za 400 korun.

Podzimní hody

KDY: sobota od 20.00

KDE: Brumovice



Svoje tradiční podzimní hody oslaví v sobotu krojovaná chasa v Brumovicích na Břeclavsku. Zábava s dechovou hudbou Podlužanka začíná v osm hodin večer v brumovické sokolovně. Krojovaní mají vstup zdarma.

Svatohubertská mše

KDY: neděle od 13.00

KDE: Boří les u Valtic



Už po dvanácté se myslivci a věřící sejdou v neděli odpoledne v Bořím lese u Valtic na Svatohubertské mši, kterou pořádá lednický Okrašlovací spolek. Myslivecký spolek Vetuni předvede práci ohařů a vábení jelena. Doprovodný program začne v jednu odpoledne, bohoslužba v půl třetí.

Uspávání broučků

KDY: pátek od 16.00

KDE: Klobouky u Brna



Tradiční lampionový průvod chystají na páteční podvečer pořadatelé v Kloboukách u Brna na Břeclavsku. Sraz je ve čtyři hodiny odpoledne na prostranství pod májí, průvod vyjde o půl hodiny později. Děti si mohou, třeba z listí, kaštanů a větviček vyrobit svého broučka, kterého uloží ke spánku v zámeckém parku. Vítané jsou i doma vyrobené lampiony, které navodí tu správnou atmosféru.

Hodonínsko

Hody v Hrubé Vrbce

KDY: čtvrtek až neděle

KDE: Hrubá Vrbka



Čtyři dny potrvají hody v Hrubé Vrbce na Hodonínsku. Program odstartuje ve čtvrtek Zapalováním hodů. V pátek je v plánu odjezd pro máj a večer pak Hodová beseda u cimbálu s Horňáckou cimbálovou muzikou Víta Práška. V sobotu začne program chystáním máje, kterou chasa postaví ve dvě odpoledne. Hodová zábava se skupinou Janne Band začne v osm hodin v sále obecního domu. Hodová obchůzka je naplánovaná na nedělní jednu hodinu po poledni.

Rošáda

KDY: sobota od 19.00

KDE: Hodonín

Divadelní spolek Frída přiveze do Hodonína hru Rošáda s Martinem Trnavským a Barborou Munzarovou v hlavních rolích. Představení, jehož režie se ujal Jakub Nvota, vypráví příběh manželů Laury a Viktora, které začne procházet krizí. Jak si s ní dvojice poradí, se diváci dozví v sobotu v hodonínském Domě kultury, a to od sedmi hodin večer.

Svatopluk a Osm žen

KDY: pátek od 19.00

KDE: Dubňany



Divadelní soubor Svatopluk uvede v Kulturním domě Dubňany na Hodonínsku divadelní hru Roberta Thomase Osm žen. Detektivní komedie vypráví příběh osmi žen, které se sejdou na venkovské usedlosti u pána domu. Je zde manželka, dvě dcery, tchýně, švagrová, hospodyně, komorná a sestra. Hra hledá odpověď na otázku, kdo zavraždil pána domu. Představení v režií Věry Slezákové začíná v sedm hodin.

Burza krojů

KDY: sobota od 9.00

KDE: Ratíškovice

Spolkový dům v Ratíškovicích na Hodonínsku bude patřit Burze společenského oblečení a krojů. Společenskou módu, boty i kabelky mohou zájemci přinést v pátek od čtyř do osmi hodin Stejně tak krojové součásti. Prodej je pak v plánu v sobotu od devíti do čtyř.

Vyškovsko

Keltské odpoledne

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov



Halloween nebo Dušičky mají původ v pradávném keltském svátku Samhain. Zájemci se mohou dozvědět více o životě Keltů a o tom, jak tento svátek slavili na hřišti RC Radost ve Vyškově. V sobotu odpoledne si děti vyrobí lucerničku, strašidelnou masku a ochutnají placky. Je vhodné mít sebou hrnek na čaj a špkáčky a navíc před odchodem z domu nezapomenout na teplé oblečení.

Hubertova jízda

KDY: sobota od 13.00

KDE: Slavkov u Brna, zámecký park

Milovníci koní a podzimních tradic se mohou těšit na Hubertovu jízdu. Koná se v sobotu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Součástí akce je žehnání koním, soutěže a hon na lišku. Jízdu pořádá jezdecký klub Acaballado. Začátek je v jednu hodinu po poledni.

Sedmero druhů lásky

KDY: pátek od 19.00

KDE: Rousínov



Tématem veselohry Sedmero druhů lásky ve čtveru ročních období jsou partnerské a jiné mezilidské vztahy. Čtyři příběhy se odehrávají každý v jednom ročním období a ač spolu zdánlivě nesouvisí, propojují je vztahové vazby jejich hrdinů. Hru sehraje Divadelní spolek Vladimíra Vorla v rousínovské Záložně, a to v pátek v sedm hodin večer. Představení je vhodné pro diváky starší osmnácti let. Vstupenky budou k zakoupení na místě.

Jakub Smolík

KDY: pondělí od 19.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: 210 korun



Koncert romantického zpěváka s kytarou, Jakuba Smolíka, si užijí jeho příznivci v pondělí ve Vyškově. Koncert začne v tamním Besedním domě v sedm hodin večer a vstupné je 210 korun.

Hororky

KDY: pátek od 18.10

KDE: ZooPark Vyškov

ZA KOLIK: 100 korun



ZOOPark Vyškov pořádá v pátek 5. listopadu noční program pod názvem Hororky. Tajuplná procházka po ztemnělé zoo je určená pro dospělé a děti. Letos opakujeme již předloni uvedené „hrané obrazy“ na motivy pověstí z knihy – „Je to pravda pravdoucí“ autorů Pavla Klvače a Radka Mikulky. Pověsti z okolí Vyškova sehrají ve zdramatizované a zveršované podobě herci spolku Thalia a děti z LDO ZUŠ Vyškov. Na akci bylo nutné zakoupit vstupenky předem na pokladně zoo. Informace o dostupnosti lístků získají zájemci na telefonu 720 562 302.

Chovatelská výstava

KDY: pátek od 8.00 do 18.00 a sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Slavkov u Brna



Lidé se mohou těšit na chovatelskou výstavu, která zve k návštěvě do haly v Polní ulici ve Slavkově. Jubilejní desátá prodejní výstava nabídne králíky, holuby, drůbež i exotické ptáky. Otevřeno je v pátek od osmi do šesti hodin a v sobotu od osmi do dvanácti hodin.

Znojemsko

Věda a technika

KDY: sobota a neděle

KDE: Znojmo



Upravená kopie exponátu ze světové výstavy EXPO v Dubaji bude putovat po Jihomoravském kraji a zastaví se i ve Znojmě. Návštěvníci se mohou těšit na popularizátory vědy z VIDA! science centra nebo brněnské hvězdárny, a to v sobotu i neděli. Část programu bude u sportovní haly v Dvořákově ulici a část v Domě umění. Modul bude k vidění ještě do 14. listopadu.

Folkový podzim

KDY: pátek od 19.00

KDE: Moravský Krumlov

ZA KOLIK: 90 korun



Folkový podzim naplánovali pro diváky v Moravském Krumlově. Galerii v Knížecím domě rozezní v pátek v sedm hodin večer písničkář Vojta Kiďák Tomáško. Držitel několika ocenění z Porty vystupuje sólově, v minulosti hrál s kapelou Roháči. Vstupné na koncert je devadesát korun.

Epopej v Moravském Krumlově

KDY: denně od 9.00 do 16.00, kromě pondělí

KDE: Moravský Krumlov

Velkoformátová plátna Alfonse Muchy jsou k vidění na zámku v Moravském Krumlově. Organizátoři upozorňují, že od 1. listopadu je změněná otevírací doba. Zavřeno je v pondělí, jinak je otevřeno denně od devíti do čtyř. Vstupenky a více informací je možné získat zde.

U sousedů

Legiovlak v Jihlavě

KDY: do neděle

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Ještě do nedělního odpoledne mohou lidé v Jihlavě obdivovat unikátní soupravu čtrnáct zrekonstruovaných vozů, které představují věrnou repliku legionářského vlaku. Žili v něm i bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918–1920. Otevírací doba je ve všední dny od osmi do čtyř a o víkendech od devíti do čtyř. Vstup je zdarma, pořadatelem je Československá obec legionářská.

Včelařská výstava

KDY: pátek od 15.00

KDE: Nové Město na Moravě

Zahájení včelařské výstavy se uskuteční v pátek 5. listopadu ve tři hodiny v Novém Městě na Moravě. Příchozí se mohou těšit i na módní přehlídku a předčítání z nové knihy Zdeňky Šiborové spojené s autogramiádou. Na akci lidé koupí med, medovinu, medové pivo, perníčky nebo svíčky. Výstava bude přístupná do 12. listopadu.

Co se chystá

Štefan Margita

KDY: 15. listopadu ud 19.00

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: od 420 korun



Operní pěvec Štefan Margita se v pořadu Intimity vydává poprvé do světa šansonu. Pro svoje fanoušky si připravil více než hodinový koncert plný nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. Koncert začíná v pondělí 15. listopadu v sedm večer, vstupné je od 420 korun.

Hrůzostrašné prohlídky

KDY: 13. listopadu od 18.00, 19.00 a 20.00

KDE: Zámek Slavkov u Brna

Hrůzostrašné prohlídky se konají v sobotu 13. listopadu na Zámku Slavkov – Austerlitz. Příchozí provede sídlem Morticie Addamsová. Mimo to se návštěvníci seznámí s dalšími zrůdnými obyvateli panství. Zájemci mohou mezi strašidla zapadnout svými vlastními kostýmy. Prohlídka formou představení s maskami je naplánovaná v části trasy Historické sály a podzemí. Délka je přibližně padesát minut a z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem nebo zakoupení vstupenek on-line na vstupenky.zamek-slavkov.cz nebo telefonicky 544 227 548. Začátky jsou v šest, v sedm a osm hodin večer. Prohlídka je vhodná i pro odvážnější děti v doprovodu rodičů.



Jiří Kolbaba

KDY: 28. listopadu od 19.00

KDE: Vyškov

Cestovatel Jiří Kolbaba se do Vyškova vrací s další ze svých oblíbených přednášek. Tentokrát návštěvníky přednášky v Besedním domě seznámí s mnoha různými druhy plavidel od domorodých kanoí, přes bárky, motorové říční lodě, velké plachetnice, výletní parníky až po ledoborce a přiblíží jím reálie desítek navštívených zemí na celé zeměkouli. Přednáška se koná 28. listopadu.