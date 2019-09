Festival cyklospecialit

KDY: sobota od 11.00 do 20.00

KDE: Cyklosféra Pod Zámkem, Břeclav

ZA KOLIK: zdrama, registrace pro závodníky 250 korun

Kromě soutěží o nejlepší dress, skládání kol i oblíbeného bike pola pobaví účastníky ještě další cyklokuriozity. Včetně nákladních kol a elektrokol, ale také testování skládaček Brompton. Sportovní zábavu doplní doprovodný program pro děti, raut, živá kapela i tombola. "Podmínkou k účasti závodu je nutná helma a společenský oděv či stylový estetický převlek," upozornil za pořadatele David Sedláček.

Registrace závodníků je v jedenáct hodin dopoledne, poté vyhodnotí pořadatelé nejlepší dress a svůj závod odstartují skládačky. Klání v Bike Polu začíná před třetí hodinou odpoledne.

Vstupné je zdarma, 250 korun zaplatí pouze závodníci v registraci. Akci pořádá Město Břeclav ve spolupráci s Cyklospeciality.cz

Dny židovské kultury v Mikulově

KDY: sobota od 15.00, neděle od 10.00

KDE: horní synagoga, židovský hřbitov, Mikulov

ZA KOLIK: neuvedeno





Židovskou kuchyni, hudbu, hebrejštinu i izraelský boj proti suchu představí v Mikulově festival Dny židovské kultury. Od pátku 20. do neděle 21. září si budou obyvatelé i návštěvníci města připomínat kulturu lidí, kteří tvořili až do počátku 20. století téměř polovinu obyvatel města.

Sobota nabídne workshop židovských nápěvů. Návštěvníci si je mohou vyzkoušet v Horní synagoze. Následovat bude ochutnávka židovské kuchyně.

Aktuální téma otevře na festivalu Jaromír Vykoukal, který v synagoze vystoupí s přednáškou Voda pro Izrael – naděje pro Českou republiku. Podle něj jsou to právě Židé, kdo se naučili efektivně bojovat s problémem sucha a stali se světovou jedničkou v péči o vodu. O zakončení sobotního programu v synagoze se postará klezmerová kapela Mackie Messer Klezmer Band.

"Každoroční komentovanou prohlídku židovského hřbitova, židovské čtvrti a synagogy doplní v neděli v obřadní síni hřbitova hodina hebrejštiny. Návštěvníci se tak seznámí s hebrejskou abecedou i několika slovíčky. Dozví se, jaké znalosti jsou klíčové pro překlad židovských náhrobků i to, co všechno jsou kameny schopné prozradit," zve k účasti Barbora Leskovjanová z pořádajícího Spolku přátel židovské kultury v Mikulově.

Retro rybářské závody

KDY: sobota od 7.30

KDE: Šutrák, Podivín

ZA KOLIK: neuvedeno



Recesi, ale také humor a zábavu slibují organizátoři třetího ročníku Retro rybářských závodů v Podivíně. Podmínkou k účasti je nejenom stylové oblečení, ale především rybářská výbava z dob dávno minulých. Moderní výdobytky rybářského sportu jsou nepřípustné. "Důvodem k uspořádání akce je to, abychom se všichni zastavili a zavzpomínali, jak to bylo krásně jednoduché," sdělili organizátoři z podivínského spolku Moravského rybářského svazu. Jako návnadu doporučují hnojní červy, či vařené brambory, na které chytávali ryby dědové. Sraz účastníků je v půl osmé ráno u boudy, kde také před polednem vyhlásí správci vítěze klání. Zúčastnit se mohou všichni bez rozdílu věku.

Za burčákem do Strachotína

KDY: sobota od 10.00

KDE: Sklepní ulice, Strachotín

ZA KOLIK: zdrama



Za burčákem do Strachotína zvou členové tamního Vinařského spolku v sobotu od deseti hodin dopoledne. K ochutnávce burčáku i vína zvou zájemce do otevřených vinných sklepů v Sklepní ulici až do šesti večer. K dispozici bude i občerstvení, vstup na akci je zdarma.