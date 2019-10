Tradiční hody v Poštorné

KDY: sobota 12. října od 15.00 až pondělí 14. října od 8.00

KDE: na Rovnici, kulturní dům, Břeclav Poštorná

ZA KOLIK: neuvedeno

Nedělní hodování začne už ve tři čtvrtě na deset dopoledne mší v kostele a s vyhráváním Na Rožku. Ve dvě hodiny projde obcí průvod krojovaných stárků a chasy, od půl páté se sejdou hodovníci k zábavě pod májí. Večer budou všichni tančit v kulturním domě.

Pondělní mše začíná v osm hodin ráno, následuje obchůzka a dopolední vyhrávání s volbou mužáckých stárků v kulturním domě. Ve dvě hodiny odpoledne se pro ně vydá krojový průvod, od čtyř hodin si zatančí pod májí. Nespoutaná zábava vypukne večer v kulturním domě v podobě maškarového večera.

Podlužácké hody v Kosticích

KDY: sobota 12. října od 15.00 až pondělí 14. října od 14.30

KDE: náměstí, sokolovna, Kostice

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné

Podlužácké kroje, zpěvy i tance ožijí od soboty do pondělí na tradičních třídenních hodech v Kosticích. V sobotu ve tři hodiny odpoledne postaví chasa ze Slováckého krúžku hodovou máj. Poté si pod ní společně zazpívají.

Slavnostní neděli zahájí ve dvě hodiny odpoledne krojovaný průvod, který vyjde z Náměstí Osvobození. Od půl čtvrté odpoledne začne hodová zábava v sále sokolovny, večer bude patřit sólům přespolních hostů a taneční zábavě s dechovou hudbou Lanžhotčanka.

V pondělí vychází hodový průvod obcí o půl třetí a doplní ho i dětské sólo. Večerní taneční zábava potrvá do nedělních dvou hodin ráno. Vstupné na hody je dobrovolné.

Běh za bořetickým burčákem

KDY: sobota 12. října od 14.00

KDE: u kulturního domu, Bořetice

ZA KOLIK: pro diváky zdarma

Už po devatenácté vyběhnou ze startu na bořetickém sóle u kulturního domu malí i velcí sprinteři i vytrvalci, aby zdolali náročnou trať v okolí sklepů, provoněnou burčákem.

Běh za bořetickým burčákem začíná v sobotu ve dvě hodiny odpoledne závodem dětí. Dospělí vystartují na hlavní závod ve tři čtvrtě na čtyři. Organizátoři zajistili i občerstvení a doprovodný program na sóle.

Ochotníci z Uherčic zahájí podzim komedií Vávra

KDY: sobota 12. října v 19.30

KDE: kulturní dům Velké Němčice

ZA KOLIK: 80 korun

Uherčický divadelní spolek Bez kamen zahajuje podzimní sérii představení Uherčická divadelní 2019. První představení odehraje v kulturním domě v sousedních Velkých Němčicích v sobotu o půl osmé večer hostující soubor Divadýlko na dlani z Mladé Boleslavi. Divákům předvede komedii Vávra…aneb všechno, co jste chtěli vědět o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat. Vstupné je 80 korun. Na další čtyři představení se mohou diváci těšit v listopadu v kulturním domě v Uherčicích.

Pojedou na čemkoliv po hřišti

KDY: sobota 12. října od 15.00

KDE: malé hřiště, Dolní Dunajovice

ZA KOLIK: neuvedeno

Uzdu fantazii popustí v Dolnodunajovičtí při výrobě vtipných vozidel. V sobotu 12. října ve tři hodiny odpoledne se tam sjedou na malé hřiště roztodivná vozítka domácí výroby i jejich rozverně ustrojení majitelé. Sraz vozidel pořádá tamní Spolek rodičů. "Povoleno je šlapat, táhnout i tlačit," vyzývají tvůrce k účasti.

Hustopečští oslaví 100 let gymnázia

KDY: sobota 12. října 11.00 až 16.00, neděle 13. října 10.00 až 15.00

KDE: Gymnázium Hustopeče

ZA KOLIK: zdarma

Slavnostní setkání absolventů s učiteli, odhalení pamětní desky zakladatele školy evangelického faráře Vlastimila Svatopluka Jurena, koncert i posílání vzkazů do budoucnosti. To je pozvánka na oslavy 100 let od založení gymnázia v Hustopečích. Gymnázium bude pro veřejnost otevřeno v sobotu od jedenácti do čtyř hodin odpoledne, v neděli do tří hodin. Potom následuje přednáška a koncert školní kapely v evangelickém kostele.