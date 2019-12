KDY: sobota 21. prosince v 17.00

KDE: hala (bývalý Feromont), Pohořelice

ZA KOLIK: 350 a 450 korun

Kapela Gate Crasher pokřtí novou desku Mrazení. Gejt Crasher přiostřili a předvedou, proč si je jako předkapelu vybrali Ozzy Osbourne, Iron Maiden i Aerosmith. Jiný hudební pohled na počátky metalu v Brně přinese blackmetalová legenda Root, rockové zábavy připomenou Patent rock a Projekt Rock & Bob Šmíd. Z mladých kapel zahraje brněnská formace Deviance. Akce potrvá do ranních hodin.

Vánoční jarmark Velké Pavlovice

KDY: neděle 22. prosince od 12.30

KDE: u radnice, Velké Pavlovice

ZA KOLIK: vstup zdarma

Sváteční atmosféru si mohou užít zájemci o poslední adventní neděli ve Velkých Pavlovicích. Těšit se mohou na vánoční vystoupení dětí z mateřské školy, dětský folklorní kroužek Floriánek, koledy v podání žáků základní školy i společné vypouštění balónků s přáním dětí pro Ježíška. Po druhé hodině zazpívá Pěvecký sbor základní umělecké školy, Duo B&E – Barbora Hanáková a Eliška Vomáčková. Vánoční písně a koledy zahraje i Žesťový soubor ZUŠ Velké Pavlovice a zazpívá pěvecký sbor gymnázia. Ve čtyři hodiny si přítomní vyslechnou vánoční poselství a poté zazpívá Presúzní sbor. Od pěti hodin pobaví Větry z jihu. Po celé odpoledne se mohou děti zabavit i v Ježíškově dílně v zasedací místnosti na radnici. Vstup na akci je volný.

Adventní koncert Hustopeče

KDY: neděle 22. prosince v 18.00

KDE: kostel sv. Václava, Hustopeče

ZA KOLIK: 150 korun, sleva 100 korun

Smíšený komorní sbor Musica de camera Brno si užijí posluchači adventního koncertu v kostele svatého Václava a svaté Anežky České v Hustopečích. Začíná v neděli 22. prosince v šest hodin večer. Za plné vstupné zaplatí lidé 150 korun, za slevněné 100 korun. Lístky mohou koupit také v předprodeji v kině.

V Bořeticích zahrají Štěpánští koledníci

KDY: neděle 22. prosince v 16.30

KDE: KD, Bořetice

ZA KOLIK: 100 a 50 korun

Koledy v netradičních aranžích a podání si vychutnají návštěvníci předvánočního koncertu s názvem Nastal přeradostný čas, v kulturním domě v Bořeticích. V neděli od půl páté odpoledne je zahrají a zazpívají Štěpánští koledníci z Prušánek. Za vstupné zaplatí dospělí 100 korun, důchodci a děti do 15 let polovinu. Děti do šesti let mohou přijít zdarma. Koncert pořádá obec a farnost Bořetice.