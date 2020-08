Hradozámecká noc 2020

KDY: sobota 29. srpna

KDE: různé památky na jihu Moravy (zámek Bučovice, Jurkovičova vila v Brně, zámek Lysice, zámek Miroslav, zámek Rájec nad Svitavou, vila Stiassni v Brně, zámek Valtice)

ZA KOLIK: na jednotlivých památkách různé podle programu

Barokní divadlo, koktejly, ohňostroje, moderní i středověkou hudbu a rozmanité komentované a kostýmované prohlídky nabídne v sobotu návštěvníkům některých zámků a vil tradiční Hradozámecká noc na jižní Moravě.

Tradičně zve návštěvníky například valtický zámek. „Letos Hradozámeckou noc spojujeme s naším svátkem barkoního divadla. Možnosti rozpočtu jsou letos velmi omezené, přesto bude na zámku pestrý program v barokním duchu už od rána, včetně komentovaných prohlídek. Aby si návštěvníci barokní atmosféru užili co nejvíce, máme otevřenou i půjčovnu kostýmů,“ řekl kastelán Richard Svoboda. Program vyvrcholí v devět večer barokním ohňostrojem.

Příjemný podvečer chystá pro návštěvníky zámek v Lysicích. „Letos zůstaneme venku, na hlavním nádvoří a od šesti odpoledne do půlnoci nabídneme Koktejl na konci léta. Znít bude živá hudba v podání kytaristy Tomáše Hanáka, barmani připraví alkoholické i nealkoholické míchané nápoje. Vstup bude zdarma,“ uvedla kastelánka Martina Rudolfová. Už dopoledne se na zámku zastaví historické automobily.

Část z nich pak večer uvidí návštěvníci brněnské vily Stiassni. „Pokud bude příznivé počasí budou na nádvoří vystavené krásné historické automobily a motocykly. Prohlídky vily budou kostýmované, ozvláštněné šermířskými ukázkami,“ zval pracovník vily Jaroslav Vaculík.

Kostýmované prohlídky nabídnou také zámky v Bučovicích a Rájci. V prvním případě budou mít atmosféru renesance, v Rájci připomenou nástup průmyslové revoluce na Blanensku.

Už od dvou odpoledne začne slavnost na zámku v Miroslavi. „Začneme pohádkou a pasováním dětí na rytíře a princezny. Ve čtyři začne v zámeckém parku slavnost se středověkou hudbou,“ sdělila kastelánka Martina Klimešová.

Tipy z Břeclavska

Blešák na mostě

KDY: pátek od 15.00

KDE: Kuffnerovo nábřeží, Břeclav

ZA KOLIK: vstup zdarma



Máte doma staré knihy, šaty nebo jiné věci, které už nepotřebujete? Malujete, vyrábíte šperky, náušnice nebo cokoliv jiného? Chcete se zbavit staré sbírky, která zbytečně leží na půdě? Překáží vám ve skříni staré, nevhodné svatební dary? Anebo byste rádi našli poklady za pár korun? V tom případě vás potěší, že se v pátek 28. srpna na našem oblíbeném břeclavském mostě v areálu bývalého cukrovaru dočkáme dalšího blešáku. Výhodou místa je blízkost Rákosníčkova i dopravního hřiště, kde si pohrají vaše děti, a také restaurace Pohoda, kde si můžete dát něco dobrého na jídlo či pití. Účast potvrdil i Rikša bar z břeclavské Cyklosféry.

Prodejce prosíme tradičně o příchod 30 minut před začátkem, aby si vše na prodejních místech stihli přichystat. Pokud plánujete přijít a chcete rezervovat prodejní místo, potvrďte prosím účast přes email petr.vlasak@breclav.eu nebo v události na facebookové stránce, ať víme, s kolika lidmi máme počítat. Počet prodejních míst je omezen.

Pálavský Oldtimer

KDY: sobota od 9.00

KDE: Zaječí, Valtice, Mikulov, Lednice

ZA KOLIK: vstup volný



Nablýskanou nostalgii si užijí příznivci starých aut v sobotu. Od vinařství U Kapličky v Zaječí se v devět hodin dopoledne vydají účastníci Pálavského Oldtimeru na spanilou jízdu krajem s šedesátkou vyladěných veteránů vyrobených většinou do roku 1945. Do dvanácti hodin je mohou obdivovat lidé na náměstí ve Valticích, poté v Mikulově. Od půl třetí do pěti večer pak u zámku v Lednici, kde kastelánka zámku předá pohár vítězi soutěže Concours D'elagance.

Feste Teatrale

KDY: sobota od 11.00

KDE: Zámek Valtice

ZA KOLIK: zdarma



Do doby baroka se přenesou v sobotu návštěvníci zámku ve Valticích. Den Feste Teatrale s tanci, hudbou, operou i možností vypůjčit si dobové kostýmy tam začíná v jedenáct hodin dopoledne. Prohlídky si lidé užijí zdarma, v kapli zahraje na varhany Petr Vacek, na harfu na nádvoří Eva Kotrlová.

Pouliční festival vína a jídla

KDY: sobota od 10.00

KDE: Moravská Nová Ves

ZA KOLIK: 99 korun, ochutnávka vín 499 korun



Na pouliční festival vína a jídla s názvem Vajn & Šajn zavítají zájemci v sobotu do Moravské Nové Vsi. Začíná v deset hodin dopoledne v sklepních uličkách Výmol a Zátiší. Příchozí čeká ochutnávka vín ve zhruba dvacítce sklepů, ale také množství čerstvého jídla z foodtracků i tradiční krajové speciality připravované přímo na místě. Zahrají cimbálové muziky Réva a Lusk i akustické duo Linh a Will.

Oslavy výročí obce Uherčice

KDY: neděle od 14.30

KDE: Uherčice

ZA KOLIK: neuvedeno



Jarmark, koncerty domácích kapel, atrakce pro děti, hasiči i sraz automobilových veteránů. To jsou nedělní oslavy 800 let od první zmínky o obci Uherčice. Uskuteční se od půl třetí odpoledne v areálu tamní sportovní haly. Lidé ochutnají i víno a pobaví je Franta Uher.

Ukončení prázdnin s vodníkem

KDY: neděle od 14.00

KDE: Koupaliště Břeclav

ZA KOLIK: děti vstup zdarma



Ukončení prázdnin s vodníkem si užijí děti v neděli na koupališti v Břeclavi. Od dvou hodin odpoledne je tam čekají tanečky, vodní soutěže s vodníkem, aquabely, povídání s potápěčem i vodní diskotéka. Ale také velká nafukovací překážková dráha a dílny.

Blanensko

Boskovice 2020

KDY: pátek 28. srpna až neděle 30. srpna

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: permanentka 750 korun



Osmadvacátý ročník festivalu se zaměří na polskou historii a kulturu. Vystoupí bluesmani Forsal, mezižánroví Max Bravura a Ciśnienie, alternativní dívčí duo Omayu nebo projekt Tokka. Na divadelní scéně odehraje spolek Jedl hru s názvem Miláček/píseň písní na motivy básnického dramatu Karoła Wojtyly

Sraz velorexů

KDY: neděle 30. srpna od 9.00

KDE: parkoviště u bývalého hotelu Dukla, Blansko

ZA KOLIK: zdarma



Do Blanska, na už devětadvacátý sraz slavných Velorexů, vozítek s látkovou kapotou, zamíří jejich majitelé a příznivci. Na parkoviště u bývalého hotelu Dukla se vozítka začnou sjíždět v neděli kolem deváté ráno. O desíti do jedenácti bude možné si vystavené Velorexy prohlédnout, poté začne spanilá jízda městem. Vstup je volný.

Hodonínsko

Jihomoravské dožínky

KDY: neděle 30. srpna od 9.00

KDE: Masarykovo náměstí, Hodonín

ZA KOLIK: zdarma



Dožínkový průvod, jarmark, zemědělská i hasičská technika, chovatelská výstava i bohatý kulturní program. To jsou Jihomoravské dožínky, které se konají v Hodoníně. Začínají v neděli po deváté hodině ráno mší a děkováním za úrodu v kostele sv. Vavřince. Na Masarykově náměstí zahraje cimbálová muzika Šohajka a večer Vojenský umělecký soubor Ondráš. Vstup je volný.

Vyškovsko

Pivní fesťák

KDY: sobota 29. srpna od 16.00

KDE: Pustiměř, za hasičskou zbrojnicí

ZA KOLIK: 150 korun



Za hasičskou zbrojnicí v Pustiměři si návštěvníci užijí II. Pivní fesťák. Ochutnají šest druhů piv a poslechnou si muziku v podání kapely Veřejná zkouška a dalších. Program startuje ve čtyři hodiny odpoledne.

Znojemsko

Neckyáda

KDY: neděle 30. srpna od 14.00

KDE: u přehrady, Znojmo

ZA KOLIK: vstup volný



Defilé nejsvéráznějších plavidel už tradičně uzavře prázdniny ve Znojmě na řece Dyji u přehrady. Zábavné setkání neformálního spolku přátel z Dyjské vsi začne ve dvě hodiny odpoledne, kdy vyplují první plavidla.

Brněnsko

Den adoptivních rodičů a Mezinárodní noc pro netopýry

KDY: sobota 29. srpna od 9.00

KDE: Zoo Brno

ZA KOLIK: adoptivní rodiče zvířat z brněnské zoo zdarma, ostatní běžné vstupné



Nejen pohled na zvířata si v sobotu užijí lidé v brněnské zoo. Od devíti hodin se tam bude slavit Den adoptivních rodičů a Mezinárodní noc pro netopýry. Návštěvníci se zabaví při různých vystoupeních, třeba kouzelníka, čekají je komentovaná krmení zvířat, věštírna, děti zabaví malování na obličej. Vzhledem k oslavám mezinárodní noci pro netopýry zájemce čekají i speciální přednášky o těchto malých tvorech.