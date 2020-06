Víkend otevřených zahrad

KDY: sobota 6. června a neděle 7. června od 10.00 do 17.00

KDE: zahrady a parky na jižní Moravě

Překvapení čeká například na účastníky zhruba hodinového putování zámeckou zahradou v Lednici. „Kromě povídání o historii a vzniku zahrady odhalíme účastníkům i zcela nový objev, který jsme učinili na minaretu. Je to vzkaz v arabštině, který jsme pomocí arabského překladatele rozluštili nedávno. Dal nám nový pohled na historii,“ láká k návštěvě hlavní garant akce a průvodce po parcích Přemysl Krejčiřík. Tajemství zájemcům odhalí v sobotu od jedné hodiny odpoledne.

Oba víkendové dny mohou lidé navštívit i komentované prohlídky Tematických zahrad a Akademické zahrady Zahradnické fakulty v Lednici. Projít si mohou vodní, kuchyňskou či stříbrnou zahradu. S průvodcem se po nich mohou vydat vždy v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin.

Na výjimečné stromy smutečního jerlínu japonského, dřezovce trojtrnného a dalších lákají správci zámecké zahrady ve Valticích. „Valtický zámecký park je protipólem rovinného parku v Lednici, jeho kompozice využívá jedinečných terénních modelací,“ zve za organizátory Lenka Beránková. I tady provede v sobotu zájemce Přemysl Krejčiřík. Účastníci se sejdou ve 14.30 na schodech před zámkem.

V Brně mohou lidé navštívit Otevřenou zahradu Nadace Partnerství. „V neděli od 10.00 do 17.00 si příchozí budou moci zakoupit i byliny, sazenice a léčivé rostliny. Otevřeno bude také zahradní bistro,“láká za organizátory Monika Babincová.

V Blažovicích na Brněnsku v zahradnictví Květ mohou zase po celou sobotu příchozí obdivovat také krajiny břeclavského malíře Antonína Vojtka. „Je to letos jedna z mála možností setkat se s jeho obrazy,“ upozorňuje galeristka Jitka Vojtková.

Největší živou sbírku bylin v republice mohou příznivci lidového lékařství i kuchyně poznávat v sobotu v Centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na Údolní ulici. Otevřena je od 10.00 do 16.00 hodin.

Zahradnictví s fíkovnou a oranžérií a zámeckou zahradu v Lysicích na Blanensku mohou lidé s průvodcem poznávat v sobotu i v neděli. Účast musí ale předem potvrdit na telefonu.

Zábavnou 'hledačku' pro děti chystá, kromě toulek zahradou, i Zámek Slavkov na Vyškovsku. Ukázková přírodní zahrada s arboretem, bylinnou zahrádkou, květnatou loukou a roubenými stavbami čeká zase na návštěvníky Salaše Travičná v Tvarožné Lhotě Hodonínsku.

Do Lednice se chystá i Lenka Skrášková z Brna. „Je to prima akce, konečně mám pádný důvod jet na výlet,“ těší se.

Sto let sakutingu

KDY: neděle 7. června od 16.00

KDE: Slavkov u Brna



Sto let skautingu ve Slavkově u Brna oslaví v neděli od čtyř hodin odpoledne místní členové Junáka piknikem. Akce nese název Neděle u Bena podle místa konání v blízkosti pomníku Antonína Benjamina Svojsíka, který český skauting založil. Návštěvníci se kromě pikniku mohou těšit také na diskuze, hry, lakros i vyprávění zasloužilých členů skautu. Hudební nástroje jsou na akci vítané.

Oslava dne dětí

KDY: sobota 6. června od 15.00

KDE: Kučerov



Na oslavu dětské dne nezapomenou v sobotu v Kučerově. Akce začne ve tři hodiny odpoledne. V prostoru před restaurací Kučerovský hostinec si děti budou moci od zatančit a zazpívat a účastnit se řady soutěží, včetně té o nejhezčí roušku. Těšit se malí návštěvníci mohou také na skákací hrad zdarma a tombolu. K tanci a poslechu zahraje DJ Bootybabes. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do sálu.

Jubilejní výstava psů

KDY: sobota 6. června od 14.00

KDE: Blansko



Blanenské cvičiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka bude v sobotu dějištěm dvacátého ročníku soutěžní výstavy psů. Program pořádaným blaneským sdružením Agility začne v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Soutěžit budou psi s průkazem původu i bez něj. Vstup do areálu jen s rouškou. Tu nejoriginálnější navíc čeká odměna.

Den dětí v Mikulčicích

KDY: sobota od 9.30

KDE: Mikulčice



Soutěže, hry, skákací hrad, ale i střelba ze vzduchovky nebo ukázka požárního útoku mladých hasičů. To je pozvánka na Den dětí v Mikulčicích. Uskuteční se v sobotu od půl desáté na hřišti U cihelny. Děti se mohou těšit i na opékání špekáčků, zmrzlinu a další občerstvení. V případě nepřízně počasí se akce odkládá na další víkend.

Komentovaná vycházla

KDY: sobota od 9.00

KDE: Brno, Žebětínský rybník



Komentovanou procházku kolem brněnského Žebětínského rybníka si pro zájemce na sobotu připravila Agentura ochrany krajiny a přírody. Lidé se při dvouhodinovém poklidném procházení po březích dozví třeba zajímavosti o zvířatech, které v rybníku a u něj žijí. Vychází se v devět hodin ráno.

Slavnosti jídla a vína

KDY: sobota od 11.00

KDE: Pasohlávky



Speciality americké i mexické kuchyně, míchané koktejly i pivní speciály, víno i sekty, ale také sladkosti od Judyth Sweet Art. To všechno ochutnají v sobotu návštěvníci prvního ročníku Slavností jídla a vína v Pasohlávkách. Akce se uskuteční vedle kulturního domu od jedenácti dopoledne. K dobré náladě zahrají DeeJays.

Pivní slavnosti

KDY: sobota od 14.00

KDE: Moravský Krumlov, Polánka

ZA KOLIK: 140 korun



Do Polánky v Moravském Krumlově zamíří v sobotu milovníci piva. Alespoň v menším tam chystají pořadatelé pivní slavnost v tamním Pub Café Baru. Slavnost začne ve dvě hodiny odpoledne, hrát budou Seliver, Šero a Old Arcus. Na čepu bude dvanáct druhů piv, k zakousnutí pochoutky z grilu i burgery. Vstupné je 140 korun, kapacita je omezena na tři stovky návštěvníků.