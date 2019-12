Vánoce na Rybničním zámečku

KDY: pátek 6. prosince 13.00 až 17.00, sobota a neděle vždy od 9.00 do 17.00

KDE: Rybniční zámeček, Lednice

ZA KOLIK: neuvedeno

Slavnostní výzdobu renesančního zámečku připravili studenti a pedagogové Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Pro návštěvníky je připraveno i drobné občerstvení. Výstava je otevřena v pátek od jedné hodiny odpoledne do pěti večer, v sobotu a neděli pak od devíti ráno do pěti odpoledne.

Mikulášský košt v Klentnici

KDY: v sobotu 7. prosince od 16.00

KDE: sál nad hospodou, Klentnice

ZA KOLIK: 250 korun

K ochutnání tří set vzorků vín od vinařů z okolí Pálavy i cimbálovou muziku Klaret zvou vinaři ze spolku v Klentnici. Mikulášský košt tam začíná v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne v sále nad hospodou. K jídlu bude ovar z kotle. Vstupné za 250 korun zahrnuje volnou degustaci, skleničku a katalog





Mikulášský jarmark v Tvrdonicích

KDY: sobota 7. prosince od 12.00

KDE: náměstí Tvrdonice

ZA KOLIK: neuvedeno

Mikulášský jarmark s vystoupením dětí z mateřské školy, školního sboru Krásenka, ženského sboru Tvrdončanky i mužského sboru si užijí lidé v Tvrdonicích. V sobotu od dvanácti hodin se tam sejdou pod vánočním stromem na náměstí. Po jeho rozsvícení si vychutnají koncert Cimballicy a poté ochutnají vína s Hrušeckou cimbálovou muzikou. Po celou dobu akce bude na staré škole probíhat výstava, kterou připravil Okrašlovací spolek a také vánoční dílniy pro děti, kterou připravily maminky z mateřského centra Slunéčko.

Mikulášský expres

KDY: neděle 8. prosince od 10:00 do 18:00

KDE: Brno – Lednice a zpět

ZA KOLIK: dospělí 130, děti 100 korun

Mikulášský expres na trati z Brna do Lednice projede Břeclavskem v neděli. Nostalgická jízda zaveze cestující na vánoční jarmark do Lednice i k prohlídce zámku, památky Unesco. Akci pořádá Spolek Hrbatá Máňa. Velký zájem už kapacitu vlaku naplnil, šanci mají náhradníci na facebooku pořadatele. Ostatní zájemci se pokochají pohledem na projíždějící historický vlak krajem. Vyjíždí v deset hodin dopoledne z brněnského dolního nádraží, vrátí se kolem šesté večer.