Oslava 300 let pivovaru ve Znojmě

KDY: sobota od 16.00

KDE: pivovar, Znojmo

ZA KOLIK: vstup volný



Tři století od počátků nynějšího pivovaru v areálu znojemského hradu připomene sobotní slavnost v historickém jádru Znojma. Oslava začne ve čtyři hodiny odpoledne na prostranství u rotundy sv. Kateřiny. „Tam bude také hlavní hudební scéna slavnosti, kde od půl páté odpoledne postupně vystoupí Guns’N‘Roses tribute Czech Republic, Irnis, Jaksi Taksi a Circus Brothers,“ pozvala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.









Zástupci Městského pivovaru, který v areálu nyní působí, se rozhodli výročí oslavit pivním speciálem. „Nazvali jsme ho 1720 a uvařili podle dobové receptury právě z dob zakládání pivovaru. Použili jsme například nenakvašený ječmen, nakuřovaný slad, pivo je ochucené měsíčkem, vřesem a chmelem. Speciál nebudeme čepovat, stočili jsme ho do asi patnácti set lahví, které budou v prodeji právě jen při této příležitosti. Slavnost je pro nás také první příležitostí oslavit pět let trvání našeho pivovaru, i když samotné výročí připadá až na listopad,“uvedl šéf Městského pivovaru Miroslav Harašta.









V odpoledním programu si návštěvníci užijí také pivní soutěže, řízené ochutnávky a další program v Hradní ulici. „Lidé si mohou také vytvořit vlastní etiketu znojemské jedenáctky a stočit si vlastní lahev,“ doplnil Harašta. Každou půlhodinu mohou také návštěvníci nahlédnout do současné výroby při exkurzích v pivovaru, které budou v sobotu zdarma.

Tipy z Břeclavska

Hudba na vinicích

KDY: pátek a sobota, vždy od 19.00

KDE: Sonberk, Popice

ZA KOLIK: od 450 korun



Na koncert kapely MIG 21 mohou zajít už dnes v sedm hodin večer příznivci kapely do Vinařství Sonberk v Popicích. Zahraje tam na festivalu Hudba na vinicích. V sobotu pak vystoupí zpěvačka a skladatelka ANNA K. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v síti xticket.cz od 450 korun. Koncerty si návštěvníci užijí se sklenkou vína v ruce a výhledem na Pálavu.

Mezinárodní mistrovství ČR v sekání sektů

KDY: sobota od 15.00

KDE: Valtice

ZA KOLIK: 699 korun



Na mezinárodní soutěž sommelierů v servisu a sekání sektů, spojenou s největší degustací šumivých vín v republice, mohou zajít příznivci bublinek v sobotu do Valtic. Koná se před Vinařskou 100dolou vinařství CHÂTEAU Valtice od tří hodin odpoledne.

Košt svařáků

KDY: pátek od 18.00

KDE: Brumovice

ZA KOLIK: 180 korun



Na recesistický Košt svařáků uprostřed parného léta zvou pořadatelé do Brumovic. Na tamním fotbalovém hřiště si je příchozí vychutnají v mrazícím návěsu v pátek od šesti hodin večer. Zahraje hardrocková kapela Bulvaar z Kyjova a The Apples. Autor vítězného svařáku odjede domů vlastním autem, účastníci se mohou také zapsat do registru dárců kostní dřeně v kampani Vinaři jdou na dřeň. Vstupné na akci je sto osmdesát korun.

Krojované hody Tvrdonice

KDY: pátek až úterý

KDE: Tvrdonice

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Stavěním máje zahájí zítra krojované hody chasa v Tvrdonicích. V sobotu se k předhodovému zpívání sejdou ženské a mužské sbory. Uskuteční se také regionální kolo soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na Podluží. Hrát bude Hrušecká cimbálka.





Otevřené sklepy Týnec

KDY: sobota od 12.00

KDE: Týnec

ZA KOLIK: 350 korun



Do otevřených sklepů na ochutnávku vín zvou vinaři z Týnce. Uskuteční se v sobotu od dvanácti hodin. Od sedmi hodin večer pak mohou zájemci pokračovat v ochutnávkách ve stanu, zahraje jim k tomu kapela Jupiters. Vstupné je 350 korun.





Benátská noc Sedlec

KDY: sobota od 17.00 taneční zábava

KDE: Sedlec u Mikulova

ZA KOLIK: vstup zdarma



Na vinařskou Benátskou noc mohou zajít zájemci v sobotu do areálu vinařství u Nesytu v Sedleci u Mikulova. Po celý den budou ochutnávat grilované speciality a vína tamních vinařů, včetně ledových a slámových vín. Od pěti hodin večer začne benátská taneční zábava za doprovodu hudební skupiny Apollo. Noc zakončí ohňostroj. Vstup na akci je zdarma.

Další tipy z regionu

Hodonínsko

Letní putování po vinařských stezkách Strážnicka

KDY: sobota od 9.00

KDE: Strážnice

ZA KOLIK: 200 korun



Cyklisté i pěší se v sobotu vydají na Letní putování po vinařských stezkách Strážnicka. Čekají na ně dvě trasy pro cyklisty a jedna pro pěší. Start je v devět až jedenáct hodin dopoledne ve Strážnici na náměstí Svobody, cíl v Petrově v areálu vinných sklepů Plže. Putování slováckou přírodou a vinicemi zpestří ochutnávka vín i cimbálová muzika.

Vyškovsko

Sečení otav v Boří

KDY: neděle od 7.00

KDE: Kloboučky

ZA KOLIK: neuvedeno



Nezaměnitelný zvuk kosy, která se zařízne do lučního porostu, bude slyšet v neděli v Kloboučkách na Vyškovsku. Již od sedmé hodiny ranní se sejdou zájemci u sečení otav v Boří. Porota bude hodnotit pokos, uložení trávy i ustrojení. Zapojit se mohou ženy, muži i junioři. Kosu si vezmou účastníci vlastní.

Blanensko

Festival 3+1

KDY: sobota odpoledne a večer

KDE: koupaliště, Letovice

ZA KOLIK: neuvedeno



Odpolední představení a dílničky pro děti nabídne v sobotu na koupališti v Letovicích na Blanensku jednadvacátý ročník festivalu 3+1. Odpoledne a večer bude patřit hudebním vystoupením. Vystoupí skupina Rockfór, Bára Basiková s kapelou, Band-a-ska a Třetí zuby.

Brněnsko

Brasil Fest

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno

ZA KOLIK: zdrama



Brazilský temperament zaplní v sobotu i neděli centrum Brna. O víkendu totiž bude vrcholit Brasil Fest. Celá akce je zdarma. V sobotu na nádvoří Staré radnice a Zelném trhu čekají lidi koncerty, ochutnávky jídel či sambová tančírna. V neděli pak workshopy v parku Lužánky.