KDY: sobota až neděle

KDE: Dobšice, Suchohrdly

ZA KOLIK: vstup volný

„O účast v bitvě byl letos mimořádný zájem i od kolegů ze zahraničí. Aktérů budou na konec přes dvě stovky, včetně účastníků z Polska, Rakouska či Slovenska. Zájemce například z Belgie jsme vzhledem k letošní mimořádné situaci museli odmítnout,“ řekl šéf organizátorů ze spolku Acaballado Ivan Vystrčil.

Ocenil přitom spolupráci obcí. „I když jsme museli vše chystat na poslední chvíli přispěl nám kraj, město Znojmo a Dobšice i Suchohrdly pomohly také s organizací letos nutných návštěvnických sektorů,“uvedl šéf organizátorů.

Program připomínky bitvy bude tradiční. „V pátek v půl desáté večer začneme pietním setkáním ve vojenské části louckého hřbitova, sobotní bitevní ukázka začne v Dobšicích ve dvě odpoledne, nedělní v Suchohrdlech hodinu před poledne,“ dodal Vystrčil.

Kvůli přetrvávajícím opatřením budou lletos diváky čekat návštěvnické sektory. „Pořadatelé do nich příchozí nasměrují tak, aby v sektoru nebylo víc než tisíc lidí. Návštěvníky samozřejmě žádáme, aby se snažili dodržovat potřebný vzájemný odstup,“ popsal starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský.

Kolik letos bitva přitáhne návštěvníků nechtěl odhadovat. „Je možné, že lidé budou mít ještě určité obavy, když slyší zprávy o lokálních ohniscích, ať už v Karviné nebo třeba ve Větrném Jeníkově. I proto děláme co je třeba, k dodržení současných opatření, ať jsou to sektory na bitvě, nebo zajištění dezinfekce na toaletách na otevřených sklepech,“ podotkl starosta.

Někteří příznivci vojenské historie si bitvu ujít nenechají. „Jako místní fandím samozřejmě Rakušanům, kteří sice ustupují, ale v roce 1809 nakonec bitvu u Znojma neprohráli, i když válka byla ztracená. Proto se Dobšic zase chystám,“ řekl s úsměvem Jan Lhotský ze Znojma.

K dobšické bitvě tradičně patři závěrečná potyčka pěších vojáků i jízdy v nedalekém brodu Dyje. „Bude hodně záležet na okamžitém stavu vody v řece. K brodu se přesuneme, pokud to bude bezpečné a rozhodovat se proto budeme až podle bezprostřední situace v sobotu odpoledne,“ upozornil Vystrčil.

Historické žně

KDY: sobota od 10.00

KDE: Drnholec

ZA KOLIK: neuvedeno



Nabrousit kosu a vyzkoušet si, jak sklízeli ječmen naši předkové, mohou zájemci v sobotu v Drnholci na Historických žních. „Ženci v dobovém oblečení a s kosou na obilí jsou vítáni,“ zvou pořadatelé ze spolku Bacchus Drnholec. Začátek je v deset hodin dopoledne.

Otevřené sklepy Vranovice

KDY: sobota od 13.00

KDE: Vranovice

ZA KOLIK: 500 korun



Příznivci vína zamíří v sobotu na premiérový ročník Otevřených sklepů do Vranovic. Kromě ochutnávky vzorků z dvanácti vinařství si zazpívají s mužáky ze sousedních Přibic, připravené je i občerstvení. Začátek je v jednu hodinu po poledni. Vstupenky jsou v předprodeji k dostání za 450 korun ve vranovickém turistickém informačním centru na nádraží. V den akce také ve Vinotéce za obecním úřadem za 500 korun.

Eště byly 4 týdně do hodů

KDY: so od 19.30

KDE: Horní Bojanovice, sportovní areál

ZA KOLIK: neuvedeno



Mužský sbor Vavřinec, ale také sbory z Němčiček, Kobylí či Dolních Dunajovic rozezpívají v sobotu od půl osmé večer sportovní areál v Horních Bojanovicích. Na setkání s názvem Eště byly 4 týdně do hodů zazpívá i Jan Grmolec z Voničky V-band. Hornobojanovský rodák malíř Antonín Vojtek pokřtí vzpomínkovou knihu Hode bele, hode bodó! Zahraje Vinica.





Noc na Janohradě

KDY: sobota od 18.00

KDE: Janův hrad, Podivín

ZA KOLIK: 100 korun



Vůně opékaného selete i medoviny, ale také film Pláč svatého Šebestiána, kapely i divadlo lákají v sobotu od šesti hodin večer na nádvoří umělé zříceniny Janův hrad u Podivína. Představí se kapela Ancient Teenager, ochotníci z Divadelního souboru Břetislav zahrají Na viděnou, sbohem. Za vstupné zaplatí příchozí 100 korun.

Covid Motohody

KDY: sobota od 12.00

KDE: Tvrdonice

ZA KOLIK: 200 korun



Na Covid Motohody zavítají příznivci motorek a tvrdé muzikyv sobotu do Tvrdonic. Začínají v národopisném areálu v pravé poledne. Ve tři hodiny vyjedou jezdci na spanilou jízdu Podlužím, od šesti večer zahraje Metallica revival a Kabát Tributhe.

Hodonínsko

Noční prohlídky zámku mezi aristokraty

KDY: neděle od 19.00

KDE: zámek Milotice

ZA KOLIK: 250 korun



Zažít na vlastní kůži atmosféru každodenního života, jaká panovala na zámku v Miloticích v období první republiky, mohou zájemci při nočních prohlídkách. Večer strávený ve společnosti aristokratické rodiny Seilern-Aspang mohou prožít v neděli od devatenácti hodin, prohlídky vychází každých dvacet minut. Za základní vstupné zaplatí příchozí 250 korun.