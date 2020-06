Brno Revival

KDY: sobota od 8.00

KDE: výstaviště, Brno

ZA KOLIK: dospělí 150, děti 70 korun

Festival rychlosti bude letos kvůli koronaviru bez závodů, lidé se za to mohou těšit na výstavu historických vozů i na sraz závodníků z minulých ročníků.

Mezi pavilony fanoušci potkají i brněnského automobilového závodníka Otta Buchbergera, který jezdil právě na závodní trati na Výstavišti, motocyklového závodníka Petera Baláže nebo Karla Jaroše. „Na Brno Revivalu budeme mít i znovuzrozené takzvané brněnské draky, doutníkové formule, které v Brně závodily na konci 60. let,“ přiblížila kurátorka oboru Historická vozidla a spalovací motory Sylvie Zouharová Dyková.

Na burze zájemci nakoupí náhradní díly na veterány, repliky vytvořené podle historických vozidel i starožitnosti.

Lidé se budou obdivovat i historickým strojům ze sbírek Technického muzea v Brně. Muzeum chystá třeba automobily Škodu 120 S Rallye a Škodu 136 Favorit. „Také představíme zástupce historických autobusů z oboru Městská hromadná doprava a vojenskou techniku z oboru Militaria,“ dodala Dyková. Chybět nebudou ani další sbírkové vozy. Návštěvníci uvidí třeba Tatru 613 Narex, Škodu 1200 Sedan nebo MTX Roadster.

Arzenál vozů doplní pět plně funkčních motocyklů značky Tatran vyrobených mezi lety 1969 a 1979.

Přestože v minulých letech byl festival na celý víkend, letos bude jen jednodenní. „Stavět závodní trať pro jednodenní akci by bylo drahé. Do jednoho dne bychom také těžko naskládali všechny jízdy,“ vysvětlil za pořádající Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko Karel Kupka.

I když je program zkrácený, návštěvníci ochuzeni nebudou. Díky změně formátu se může zúčastnit víc majitelů historických aut i motocyklů. Setkají se v prostoru závodní dráhy. „Stáli jsme před rozhodnutím, jako desítky jiných pořadatelů motoristických závodů, zrušit nebo uskutečnit letošní Brno Revival. S úctou k tradici, kterou jsme v roce 2014 založili, jsme vzhledem k uvolňění zdravotních opatření rozhodli, že bude,“ řekl Kupka.

Výstava vín Vranovice

KDY: sobota od 14.00

KDE: Dům pro seniory, Vranovice

ZA KOLIK: 200 korun



Na osm set vzorků ochutnají návštěvníci Výstavy vín ve Vranovicích. Koná se v sobotu od dvou hodin odpoledne v sále Domu pro seniory. Zahraje cimbálová muzika Katrán, budou zabijačkové pochoutky, tombola i posezení venku v přilehlém parku. Zájemci si mohou výhodně koupit také vstupenky na Otevřené sklepy Vranovice na 11. července.

Mrštíkovo divadelní jaro

KDY: čt až ne, v 15.00 a 19.30

KDE: Hustopeče, Boleradice

ZA KOLIK: od 80 korun

Šňůru divadelních představení si užijí příznivci ochotnických souborů. Divadelní soubor bratří Mrštíků pořádá třídenní festival Mrštíkovo divadelní jaro. Program zahájí dnes Divadelní spolek

Cimrman Revival Sivice hrou Ztráta třídní knihy. Představení začíná mimořádně v Hustopečích v půl osmé večer. V pátek si malí diváci užijí pohádku Veronika je drak, od tří hodin odpoledne v divadle v Boleradicích. Večer uvidí diváci Kapsy plný šutrů. Sobota odpoledne bude patřit loutkám a hře Prase, večer Maryše. V neděli odpoledne pořadatelé vyhodnotí celý festival.

Zahradní železnice 600

KDY: neděle od 14.00

KDE: Vracov

ZA KOLIK: od 50 korun



Malí i velcí příznivci železnice mohou zavítat do Vracova, kde zahajuje sezonu úzkorozchodná elektrifikovaná zahradní Železnice 600. Funkční modely vlaků, jízda přes nádraží s blikajícím výstražným znamením láká k zážitkům v neděli od dvou hodin odpoledne. Na návštěvu je ale nyní nutná rezervace na www.zeleznice600.cz.

Neživá příroda v centru Brna

KDY: sobota od 14.00

KDE: Denisovy sady, Brno

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun



Geologickou minulost Brna lidé poznají v sobotu na tématické prohlídce s průvodcem Neživá příroda v centru Brna. Účastníci na ni vyrazí ve dvě hodiny odpoledne od obelisku v Denisových sadech. Jiná brněnská sobotní tématická prohlídka se věnuje podobě města před sto lety. Start je dvě hodiny po poledni z nádvoří Staré radnice.

Popelka na zámku ve Slavkově

KDY: neděle v 13.30, 14.30 a 15.30

KDE: zámek, Slavkov

ZA KOLIK: dospělí 250, děti a senioři 180 korun



Návštěvníci zámku ve Slavkově u Brna, především ti nejmladší, si v neděli užijí pohádku o Popelce. Odehraje se na prohlídkové trase. Začátek je o půl druhé, o půl třetí a o půl čtvrté odpoledne. Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace na telefonním čísle 544 227 548 nebo formou nákupu vstupenky přes internet.

Běh na radniční věž

KDY: sobota od 13.00

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: diváci zdarma, startovné pro týmy 1000 korun



Ve Znojmě přitáhne v sobotu odpoledne pozornost klání běžců v centru města. Už popáté se jejich družstva vydají zdolat společně celkem 790 schodů na radniční věž v Obrokové ulici. Zábavné odpoledne začne hodinu po poledni. Moderuje Miroslav Hrabě a Radek Bortlík.