Tipy Deníku na víkend 22. a 23. srpna: Vinaři zamknou vinice a otevřou sklepy

Čtvrtý srpnový víkend láká na víno do Velkých Němčic i do Rakvic. Vážnou hudbu si užijí její příznivci na zámku ve Valticích, rockový nadšenci zavítají do Břeclavi. Folkloristé navštíví hody v Milovicích, sportovci si zaběhají v Břeclavi. Region zažije vinařské rituály známé jako Zarážení hory, jeden z nich se uskuteční v Bořeticích.

Rituál zamykání vinohradů Zarážení hory si lidé užijí v Břeticích | Foto: archív pořadatele