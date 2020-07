Léto na Mikulčických valech

KDY: so až po, denně od 10.00

KDE: Mikulčice

ZA KOLIK: od 60 korun



Třídenní Léto na Mikulčických valech začíná v sobotu v deset hodin dopoledne. „Příchozí se seznámí s životem našich předků v dobovém táboře starých Slovanů, od dvou hodin odpoledne bude hrát oblíbená skupina Countrio a šermíře z Kmenového svazu Styrke budou moci lidé sledovat až do pondělního poledne. Předvedou také řemesla a ukázky ze života v raném středověku, “ pozval k návštěvě vedoucí hradiště František Synek.

Duchovní atmosféru místa si prožijí účastníci pravoslavné Cyrilometodějské pouti na Podluží. Ta se uskuteční v neděli od půl čtvrté odpoledne. Poutníky a duchovní představitele doplní i pestrobarevné kroje, v nichž přijdou lidé z okolí. Ročně se pouti účastní i na tisíc pět set lidí.

Pondělí bude patřit především dětem. „Čeká je zábavný prázdninový den s názvem Velkomoravské vítání prázdnin. Ve velkomoravském táboře si budou například povídat s vladykou, zažijí archeologické hrátky na pískovišti, budou vyrábět lodičky, ochutnají dobovou kuchyni nebo si užijí letecký trenažér. Přijít mohou od půl jedenácté dopoledne,“ přiblížil Synek.

Dospělí zájemci mohou shlédnout výstavu fotografií na téma Člověk a víra, která přibližuje význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje a zachycuje duchovní krásy okamžiku.

K návštěvě hradiště v Mikulčicích mohou návštěvníci využít i linkový autobus ve směru Hodonín – Břeclav. Po celé prázdniny jezdí denně, včetně svátků a víkendů a cestující dopraví až do areálu památníku. „Doporučujeme také procházku k řece Moravě na novou lávku, případně i dále na Slovensko až ke kapli sv. Markéty Antiochijské u Kopčan,“ pozval i do přírody a lužních lesů v okolí hradiště František Synek.

Na návštěvu se těší i Lenka Dúcká z Brna. „Na hradiště do Mikulčic si zajedeme každý rok. Místo má nepopsatelnou atmosféru, prosáklou historií. Okolní příroda lužních lesů stojí také za vycházku. Je to skvělý relax,“ uvedla.

Za základní vstupné do areálu hradiště zaplatí příchozí šedesát korun , školáci, studenti a důchodci čtyřicet korun a děti do šesti let mohou přijít zdarma. Slevu mají i rodiny. Hradiště v Mikulčicích je otevřeno každý den, letos nově i v pondělí.

Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách na Znojemsku

KDY: so od 16.30

KDE: Hluboké Mašůvky

ZA KOLIK: zdarma



Na tradiční hlavní pouť zamíří v sobotu věřící do Hlubokých Mašůvek na Znojemsku. Duchovní program zahájí procesí od rybníka v půl páté odpoledne. Slavnostní mši bude v půl sedmé večer na náměstí před kostelem sloužit novoříšský premonstrátský opat Marian Rudolf Kosík. Po bohoslužbě následuje světelné procesí na Kalvárii.

Moped Rally v Rychtářově na Vyškovsku

KDY: ne od 12.00

KDE: Rychtářov

ZA KOLIK: neuvedeno



Radost z pečlivě udržované techniky, vzrušení ze závodůi rozhovory s mechaniky a jezdci si v neděli užijí návštěvníci tradiční Moped rallye v Rychtářově, který je místní částí Vyškova. Samotné závody začínají slavnostním zahájením v pravé poledne, výsledky vyhlásí pořadatelé v šest večer.

Dětský den a oslavy v Lažánkách v BLansku

KDY: so od 14.00

KDE: fotbalové hřiště, Blansko-Lažánky

ZA KOLIK: neuvedeno



Dětským dnem na hřišti v Lažánkách v Blansku oslaví pořadatelé sobotní státní svátek. Oslavu věrozvěstů spojili pořadatelé ze spolku Lažánečtí s dětským dnem na zahájení prázdnin. Děti si užijí soutěže i skákací hrad a na trenažéru si vyzkoušejí dojení krav. Dospělí si tradičně zasoutěží v hodu bečkou o putovní pohár a ve střelbě ze vzduchovky.

Rokokový den na zámku ve Slavkově

KDY: so od 13.00

KDE: zámek, Slavkov

ZA KOLIK: s výjimkou koncertu zdarma



V době rokoka se v sobotu ocitnou návštěvníci parku zámku ve Slavkově u Brna. Pořadatelé akce nazvané Rokokový den tam pro ně od jedné hodiny odpoledne připravili jarmark, od dvou projížďky kočárem, od tří módní přehlídku rokokových kostýmů a od šesti hodin večer loutnový koncert v zámecké kapli. S výjimkou koncertu je vstup zdarma.

Čechomor zahraje akusticky

KDY: pá od 19.30

KDE: letní kino, Kyjov

ZA KOLIK: 590 korun



Svéráznou hudbu Čechomoru, po dlouhé době v akustické sestavě, si užijí příznivci kapely už dnes v letním kině v Kyjově. S kytarami, houslemi i harmonikou navážou na lidovou hudbu frontman kapely František Černý, Karel Holas, Matěj Leinert i Radek Pobořil. Hrát začnou o půl osmé večer. Vstupné je 590 korun.

Bleší trh v Brně

KDY: sobota

KDE: tř. Kapitána Jaroše, Brno

ZA KOLIK: zdarma



Pro jednoho nepotřebné harampádí, pro jiného učiněný poklad. V brněnské ulici třída Kapitána Jaroše se v sobotu zájemci o koupi netradičních drobnosti vyřádí na bleším trhu v tamní aleji. Prodejci nabídnou nejen nepotřebné věci ze svých domovů. Na trhu lidé nakoupí i produkty od lokálních tvůrců nebo domácí potraviny. Vše za blešákové ceny.

Otevřené sklepy i výstava kočárků

KDY: so od 10.00

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: otevřené sklepy 750 korun



Navštívit na pětadvacet sklepů a ochutnávat vína mohou návštěvníci Mikulova v sobotu od deseti hodin dopoledne do sedmi večer. Mezi otevřenými sklepy je převeze i autobus. Příchozí také mohou na náměstí obdivovat výstavu historických kočárků.