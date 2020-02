Tour de sklep

KDY: sobota od 12.00 do 19.00

KDE: sklepy, Popice

ZA KOLIK: 500 korun

Právě tam si mohou účastníci zakoupit i vstupenky, už hodinu před zahájením. Za cenu pět set korun korun dostanou skleničku, nosičku, plánek, propisku a kupóny na víno. "Letos budou ochutnávat na sto vzorků vín v sedmnácti otevřených sklepích. "Obejít je stihnou pohodlnou procházkou během odpoledne. Návštěvníci si popovídají s vinaři a seznámí se nejen s místními víny, ale i s okolím obce, které má řadu zajímavostí," pozval za pořádající Vinaře Popice předseda spolku Jan Urbánek.

Láká na komorní atmosféru ale i speciality, kterými účastníky pohostí samotní vinaři. "Každoročně si lidé pochutnávají na zabijačkových specialitách, guláši, bramborových plackách, pomazánkách nebo škvarcích," vyjmenoval Urbánek.

Do Popic přijíždí každoročně na šest set lidí. Využívají pohodlné spojení vlakem na trase Brno, Břeclav. "Víc návštěvníků by Popice ani neunesly, proto neděláme ani velkou propagaci. Přesto počet návštěvníků každý rok stoupá," svěřil se Urbánek.

Předpokládané ukončení popického putování za vínem stanovili vinaři na sedm hodin večer.

Fašank

KDY: sobota od 12.00

KDE: Stará Břeclav

ZA KOLIK: neuvedeno



Starobřeclavjané a Titanic club zvou na Fašank ve Staré Břeclavi. Uskuteční se v sobotu, sraz maškar je v pravé poledne u Titanic clubu v ulici U Padělku. V jednu hodinu se pak vydají na obchůzku po dědině. Kolem páté hodiny večer se vrátí zpět do klubu. Účastníci se mohou těšit na svařené víno, občerstvení zdarma, ale především na fašankovou hudbu, zpěvy, tance i pochovávání basy.

Obecní zabijačka

KDY: sobota od 15.00

KDE: Obecní dům, Dobré Pole

ZA KOLIK: 150 a 50 korun, děti zdarma





Guláš, jitrnice a další dobroty si užijí návštěvníci Obecní zabijačky v Dobrém Poli. Uskuteční se v sobotu 15. února od tří hodin odpoledne v Obecním domě. K tanci a poslechu zahrají Depáci. Vstupné stojí 150 korun, domácí obyvatelé zaplatí 50 korun, děti mají vstup zdarma.

Pavlov - Prohlídky v Archeoparku a fašank

KDY: sobota od 9.00

KDE: Archeopark, Pavlov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun



Mimořádné otevření archeoparku během zimní přestávky mohou zájemci o historii lovců mamutů využít v sobotu. "Přijďte se podívat do archeoparku v období konání Fašanku v Pavlově. Kromě možnosti nahlédnout do expozice v netradičním zimním čase nabízíme i dvě komentované prohlídky. Začínají v jedenáct hodin a v jednu hodinu odpoledne," zvou k návštěvě správci archeoparku. Poslední vstup do expozice je možný třicet minut před koncem otevírací doby, tedy v půl čtvrté odpoledne.



Tradiční Fašank v Pavlově začíná v půl desáté ráno před Kulturním domem, následuje obchůzka dědiny s muzikou. Od půl třetí odpoledne se mohou účastníci těšit na fašankové pohoštění před kulturním domem. K poslechu a zpěvu bude od dvou hodin hrát cimbálová muzika Jožky Imricha.

Ples Kravihorců

KDY: sobota od 20.00

KDE: KD, Bořetice

ZA KOLIK: neuvedeno

Nástup vlády a prezidenta, veřejné zasedání, schvalování nových zákonů bude provázet Reprezentační ples Svobodné spolkové republiky Kraví Hora v Bořeticích. "Samozřejmě nebude chybět ani nějaká ta ptákovina, jak bývá zvykem," zvou pořadatelé. Tanečníkům bude hrát dechová hudba Túfaranka a shlédnou vystoupení taneční skupiny Move Around z Hustopečí. V baru si přítomní pochutnají na teplých i studených jídlech, chybět nebude pivo, destiláty, nealko ani víno z kravihorské vinné banky.

Procházky historií

KDY: so a ne 15. a 16. února vždy od 10.30

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: plné vstupné 135 korun



Na procházku historií s průvodci se mohou vydat návštěvníci Mikulova v sobotu i v neděli. Za půl druhé hodiny poznají atmosféru starobylého města. Průvodci je zavedou do zámeckého sklepení s obřím vinným sudem z roku 1643 a navštíví židovskou čtvrť. Nevynechají historické náměstí ani zámeckou zahradu. Za plné vstupné zaplatí účastníci 135 korun, s nárokem na slevu 100 korun. Děti do šesti let neplatí nic. Vycházku pořádá mikulovské turistické informační centrum, tam si mohou zájemci zajistit i rezervaci.