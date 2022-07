Po celou sobotu a neděli bude v areálu Pernštejna otevřené historické tržiště. Stánky nabídnou i různé dobroty k zahnání hladu a žízně. Na hradních nádvořích se pak ve všelijakých programech představí rytíři, šermíři, kejklíři, hudebníci, sokolníci či divadelníci.

Hradní areál se po oba dny otevře v devět hodin. A pak už se bude šermovat, střílet, hrát, žonglovat, bojovat, nebude chybět dobová hudba, lov dravým ptákem, hradní kejklování, rytířský turnaj nebo představení Zbojník všech zbojníků v podání Divadla bez střechy. Program po oba dny v šest hodin odpoledne ukončí herold.

Stará vozidla a dobová móda uchvátily návštěvníky ve Slavkově u Brna

Z dění na několika scénách si budou moct vybrat návštěvníci v Nedvědici. „Největší novinkou letošních slavností bude Malá scéna na dvorku historického domu číslo 32. Přinese širší nabídku hudebních žánrů tak, aby si vybral každý a zároveň nemusel návštěvník volit mezi pódii se stejným druhem muziky,“ uvedla místostarostka Nedvědice Ilona Lukášková.

Páteční večer na Malé scéně bude rockový – představí se nedvědická kapela SCA, brněnská zpěvačka Mihu dorazí se svou kapelou a zahrají písničky slavné kanadské zpěvačky Alanis Morissette, vlastní tvorbu uvede opavská kapela Ladě a večer zakončí Xavier Baumaxa. V sobotu se mohou zájemci zúčastnit tanečních minilekcí, které se budou hodit na večerní tancování se swingovou kapelou. Dění na Malé scéně ukončí keltská hudba.

Vydařená zahradní slavnost: balonky, holubi i módní přehlídka

Program v areálu u rybníka odstartuje v pátek večer diskotékou, která hodinu před půlnocí vyvrcholí vystoupením mladých umělců, kteří si říkají Dorian a Grey 256. Sobotní i nedělní dopoledne bude u rybníka patřit dětem – jejich vystoupením, ale i soutěžím a tvoření. V sobotu odpoledne představí svou show a workshop divadlo fyziky ÚdiF a originální provedení skladeb slavné hudební formace uvede ABBA revival Praha, v neděli odpoledne vystoupí například Michal Tučný revival nebo Waldovy Matušky. „Pro děti bude po oba dny připravený i skákací hrad a lukostřelba, která bude umístěna v zahradě naproti lípě Svobody při cestě na hrad,“ doplnila Lukášková. V sobotu v půl jedenácté večer vytryskne nad hladinou rybníka tradiční ohňostroj.

Bohaté dění na hradě se dotkne i podhradí v podobě průvodu urozeného pána Viléma II. Ten dorazí do areálu u rybníka v sobotu v půl dvanácté. „Slavnostně nastoupí se svými vlajkami i zástupci okolních obcí. Některé obce v okolí zpřístupnily v době slavností své kapličky nebo připravily výstavy,“ doplnila místostarostka Nedvědice.

Pestrý je i doprovodný program. Výstavy obrazů, fotografií, vláčků, malovaných kamenů nebo včelařských produktů, ale také třeba turnaj ve stolním tenise O pohár starosty nebo charitativní běh kolem rybníka pro organizaci Lékaři bez hranic.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Cyrilometodějské hody Ořechov

Kdy: sobota – pondělí

Kde: Ořechov

Svoje cyrilometodějské hody oslaví od od soboty do pondělí chasa v Ořechově na Brněnsku. V sobotu chasa vyrazí od půl desáté dopoledne s dechovkou zvát po obci na hody. Ve dvě odpoledne začne stavění máje a od osmi večer hraje cimbálová muzika. V neděli si stárci ve dvě odpoledne přijdou průvodem pro hodové právo k obecnímu úřadu. V půl čtvrté začne odpolední hodová zábava s ukázkou tance Ořechovského kola. Večerní hodová zábava začne v osm hodin, v pondělí hody uzavře další zábava od sedmi večer.

Výstava lilií

Kdy: od soboty do 10. července

Kde: Rajhrad, Benediktinský klášter

Desátý ročník výstavy lilií pořádá v Benediktinském klášteře v Rajhradě specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lilium Brno. Vystavované lilie jsou vypěstované členy spolku. Výstava bude přístupná denně od devíti hodin do pěti odpoledne až do 10. července.

Orli oslaví sté výročí svého prvního sletu. Zvou na sportovní i kulturní program

Moped sraz Brno-Chrlice

Kdy: sobota od 11.00

Kde: Brno, hřiště Chrlice

Už po páté se do brněnských Chrlic sjedou milovníci mopedů. Sraz mají hodinu před polednem na tamním hřišti, kde budou také všechny stroje účastníků do jedné hodiny odpoledne vystavené. V půl druhé začne spanilá jzda na Mohylu míru.

Brno, máme tě rádi

Kdy: od pátku do 29. července

Kde: Brno, Křížová chodba Nové radnice

Výstava fotografií seniorského fotoklubu VUT Brno bude od pátku k vidění v prostorách Křížové chodby Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně. Vernisáž začíná v pátek v půl třetí odpoledne. Svá díla zaměřená na vztah k Brnu na výstavě nazvané Brno, máme tě rádi představí třináct autorů. Ve všední dny bude výstava přístupná od deseti hodin do pěti odpoledne, v sobotu od deseti do dvou hodin.

Hokejky pro Kluka Puka 2022: Nenechte se vyřadit ze hry

Léto na Prýglu

Kdy: pátek a sobota

Kde: Brno, přehrada, pláž U Sirky

Už ve čtvrtek začal u brněnské přehrady první ročník akce Léto na Prýglu, která je nabitá především sportem a hudebními vystoupeními. Příchozí si mohou na pláži U Sirky vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny, navštívit tvořivou dílničku, skákací hrad nebo zdolat překážky na opičí dráze. Každý ze tří dnů zakončí hudební vystoupení. Například v pátek od půl sedmé večer odehraje koncert nejdříve kapela Jay Delver, po ní pak vystoupí skupina Buty. Akce má i vzdělávací rozměr. O rizicích sportovních zranění návštěvníky poučí pracovníci složek Integrovaného záchranného systému, kteří budou mít na akci prezentační stany, vozidla nebo záchranářský člun.

Blanensko

150 let SDH Vanovice

Kdy: sobota

Kde: Vanovice

Velkolepé přípravy k oslavě 150 let od svého založení chystá Sbor dobrovolných hasičů ve Vanovicích. Oslava vypukne v sobotu v jedenáct hodin a odstartuje slavnostní schůzí v kulturním domě. Od půl druhé předvedou hasiči ukázky historické i současné hasičské techniky na návsi. Program pokračuje ve čtyři hodiny slavnostním průvodem od zbrojnice ke kulturnímu domu a od půl páté se návštěvníci dočkají hasičského posezení s hudbou.

Letovická pouť

Kdy: pátek - neděle

Kde: Letovice

Po dvouleté pauze se v Letovicích opět uskuteční pouť. Nejen děti si jistě užijí tradiční letovickou pouť plnou atrakcí, kolotočů, stánků a dobrot. Pouť se bude konat od pátku do neděli, vždy od tří hodin v areálu fotbalového hřiště v Letovicích. Na předpouťové zábavě v sobotu vystoupí kapela Tamdem. I tam nebude chybět zábava a bohaté občerstvení. Vstupné na zábavu činí sto korun.

Iva Bittová zazpívala pro Sudickou školu. V doprovodu sboru Babačka a theorbisty

Pod širým nebem

Kdy: sobota od 15.00

Kde: Adamov, Ptačina

První prázdninová sobota bude v Adamově na Ptačině patřit už po dvanácté malému letnímu festivalu Pod širým nebem. Vystoupí písničkářka Sára Nová, Ukulele orchestra jako Brno, Lee Banda, Alband, Dick OBrass a Eminence Rock.

Pytlácká zábava

Kdy: sobota od 18.00

KDe: Obůrka

Na tradiční Pytláckou zábavu zve Sbor dobrovolných hasičů Obůrka v sobotu. Na oblíbené taneční zábavě na začátku prázdnin vystoupí kapela Akcent a k občerstvení nebude chybět zvěřinový guláš, klobásy, točené pivo a sudové víno. Akce startuje v osm hodin na Verandě.

Břeclavsko

La Strada Mikulov

Kdy: pátek – neděle

Kde: Mikulov

První červencový víkend bude v Mikulově patřit pouliční kultuře a festivalu La Strada. Od pátku do neděle budou v Národním domě, na Náměstí, v Galerii Závodný a v zámecké zahradě k vidění divadelní a hudební vystoupení, workshopy a další zajímavý program. Na pořadu budou mimo jiné šansony i swing, děti si užijí pohádková představení.

Překvapení v Hruškách. Poděkovat pomocníkům po tornádu přijeli i Michal David

Mikulovské sklepy open

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Mikulov

Pětadvacet sklepů bude první prázdninovou sobotu od deseti dopoledne do sedmi večer otevřených pro milovníky dobrých vín. Vedle vybraných vzorků místních vín budou k ochutnání také zajímavé místní speciality. Vstupné 1 050 korun zahrnuje mino jiné kupony za 700 korun na nákup vín.

Hurá na prázdniny

Kdy: sobota od 14.00

Kde: Břeclav, koupaliště

Veselým programem nazvaným Hurá na prázdniny přivítají děti sobotu odpoledne léto na břeclavském koupališti. Pořadatelé z břeclavské Terezy pro ně chystají spoustu zábavy, tvořivé tematické dílny, hry, diskotéku a skotačení na vodních atrakcích. Děti mají vstup zdarma.

XVI. Den otevřených sklepů Hrušky

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Hrušky

Už po šestnácté a rok po tornádu opět v obvyklém termínu otevírají své sklepy vinaři v Hruškách na Břeclavsku. Na dvacet sklepů bude otevřených od deseti dopoledne do sedmi odpoledne. Od osmi večer následuje bohatý hudební program, vystoupí mimo jiné Leona Machálková, Petr Kotvald a Jaroslav Svěcený. Vstupné je 900 korun a zahrnuje mimo jiné tři kupony po stokoruně na nákup vín.

Je vám vedro? Léto láká na sever za krásnou přírodou do Norska

Valtice po italsku

Kdy: sobota a neděle od 10.00

Kde: Valtice, zámek

Italské speciality a moravská vína lákají první prázdninový víkend do Valtic na zámek. Jeho vnitřní nádvoří hostí už šesté setkání Valtice po italsku. „Degustace vína a pokrmů se konají na zámeckém nádvoří, příjemnou letní atmosféru dotvoří cimbálová muzika k tanci i poslechu,“ lákají pořadatelé. V sobotu ve dvě odpoledne začne v historickém stanovém ležení rokokový piknik. K vidění budou dobové oděvy a bude i příležitost si vyzkoušet dámské klobouky.

Víno v oranžovém

Kdy: sobota od 17.00

Kde: Velké Pavlovice

Protože jsou Velké Pavlovice městem meruněk a vína, nesmí při tamním meruňkobraní chybět ani setkání s dobrými víny. Své sklepy otevře od pěti hodin odpoledne do půlnoci dvaadvacet vinařů a vinařských společností. „K ochutnání budou nejen krásně vychlazená rosé a bílá vína, ale i vynikající červená vína ve dvaadvaceti vinných sklepech a to v nezvyklou dobu od pěti odpoledne hodin do půlnoci. Další doprovodný kulturní program bude ve sklepech vinařů,“ zvou pořadatelé. Setkání zakončí kolem půlnoci ohnivé představení skupiny Novus Origo. Vstupné na Víno v oranžovém je 990 korun a zahrnuje mimo jiné kupony nákup vím v hodnotě 400 korun.

Meruňkobraní

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka

Ochutnávku meruňkových specialit, kuchařskou show Markéty Hrubešové i snoubení vín a pokrmů nabídne v sobotu tradiční Meruňkobraní ve Velkých Pavlovicích. Celodenní program v Ekocentru Trkmanka začne v deset dopoledne. Vstupné je 100 korun.

Plout oblohou jako ve snu. Nádherná Pálava z balonu ještě krásní

Letecký den

Kdy: sobota a neděle

Kde: Břeclav, letiště aeroklubu

Obdivovat mistrovství leteckého akrobata Martina Šonky i řadu zajímavých letadel mohou o víkend.u návštěvníci leteckého dne v Břeclavi. Dvouhodinový hlavní program začíná v oba dny hodinu po poledni a bude zahrnovat mimo jiné právě vystoupení Martina Šonky. Představí se i letecká skupina Follow me a řada zajímavých letadel. Vstupné na oba dny je 200 korun.

Hurá, prázdniny

Kdy: pátek - pondělí

Kde: Mikulov, Mušlov, areál vinařství Vican

Sérií promítání Kinematografu bratří Čadíků a dalším programem oslaví tradičně začátkek prázdnin návštěvníci rodinného vinařství Vican v mikulovském Mušlově. V pátek v půl osmé zahraje kapela Denwer, v půl desáté začne promítání již kultovního filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel. V sobotu naváže rovněž v půl desáté promítání filmu Gump a v neděli ve stejném čase snímu Cesta domů. Vstupné je dobrovolné. V pondělí setkání uzavře od sedmi hodin večer s Jaroslavem Duškem, vstupné je od 390 korun. Vstuenky jsou v předprodeji na portálu GoOut.

Krojované hody Podivín

Kdy: pátek - neděle

Kde: Podivín

Stavěním máje začínají ve čtvrtek večer přípravy hodů v Podivíně. Máju chasa postaví kolem páté odpoledne. V pátek od osmi večer následuje předhodový koncert se souborem Ondráš a sborem Výběr z bobulí. Samotné hody začnou v sobotu v devět ráno mší v podivínském kostele svatých Petra a Pavla. Hodové průvody začínají v sobotu ve dvě odpoledne, v neděli o čtvrt hodiny později. Večerní zábava začne vždy v devět hodin, vstupné je po 150 korunách.

Krojované hody Drnholec

Kdy: pátek - neděle

Kde: Drnholec

Stavěním máje začnou v pátek v pět odpoledne krojované hody v Drnholci. Hodové průvody začnou v sobotu i v neděli hodinu před polednem, večerní zábava pak v osm hodin. V sobotu hraje šakvická Sokolka, v neděli bořetická Horenka. V neděli ještě ve tři odpoledne začne dětské hodové odpoledne. Večerní vstupné je v sobotu 150 korun, v neděli stovku.

Monstrance a družičky. Poštorenští slavili Boží tělo procesím

Krojované hody Němčičky

Kdy: pátek - pondělí

Kde: Němčičky

Stavěním máje v pátek začnou hody v Němčičkách. Chasa ji postavív podvečer, zahraje cimbálka Lašár. V sobotu v osm večer začne krojová zábava, zahraje Lácaranka. V neděli bude v osm ráno mše, ve dvě hodiny začíná krojovaný průvod a od osmi večer zábava s Lácarankou. V pondělí vyjde opět ve dvě odpoledne krojovaný průvod, v pět začíná tradiční zavádka a v osm večer letošní němčičské hody uzavře zábava, opěts dechovkou Lácaranka.

Poštorenské letní hodky

Kdy: neděle

Kde: Břeclav, Poštorná

Letní hodky oslaví v neděli chasa v břeclavské Poštorné. Ve tři čtvrtě na deset dopoledne začne v poštorenském kostele mše za farníky a mládež. Ve dvě odpoledne vyjde průvod pro letošní stárky a v půl páté začne zábava Na Rovnici. Zahraje dechovka Pivoňka.

Hodonínsko

Folklorní festival Dambořice

Kdy: pátek – neděle

Kde: Dambořice

První prázdninový víkend bude v Dambořicích opět patřit folklóru. Po čtyřleté pauze se opět vrací festival folklorních souborů. „V pátek spolu s damborskými mužáky postavíme festivalovou máju, ochutnáme vína místních vinařů, obcí projde průvod krojovaných, přivítáme zahraniční soubory a mnoho dalšího. Víkend nabitý jen tím nejlepším pak zakončí společné vystoupení Báry Basikové a Davida Krause,“ lákají pořadatelé.

Cyrilometodějská pouť

Kdy: neděle od 10.00

Kde: Ratíškovice

Z Ratíškovic na vrch Náklo se vydají v neděli účastníci Cyrilometodějské pouti z Ratíškovic na Náklo. V Ratíškovicích začne v deset hodin dopoledne mše v kostele svatých Cyrila a Metoděje, na Náklo vyjdou poutníci od kostela hodinu po poledni. Ve tři odpoledne na Nákle u Liliového kříže následuje odhalení sochy svaté Orosie neboli Dobroslavy. Zahraje cimbálka, vystoupí pěvecké sbory.

Cyrilské hody

Kdy: sobota – úterý

Kde: Lužice

Čtyři dny potrvají Cyrilské hody pod zeleným v Lužicích. Začnou v sobotu v osm hodin ráno vybíráním po dědině za doprovodu Dechové hudby Hornobojani. Předhodový večer odstartuje v v půl osmé a vystoupí během něj Folklorní kroužek Folklorek, Lužičtí mužáci nebo Dívčí sbor z Lužic. V neděli je v půl jedenácté na pořadu jodová mše, od dvou odpoledne následuje požehnání v kostele svatého Cyrila a Metoděje. O půl hodiny později je v plánu krojový průvod obcí. Taneční zábava pod zeleným začne ve čtyři odpoledne a v půl deváté se koná Hodová večeře, která bude pokračovat taneční zábavou. Krojový průvod i taneční zábava bude pokračovat i v pondělí a úterý.

Dětský den

Kdy: sobota od 14.00

Kde: Strážnice

První sobota v červenci bude ve Strážnici patřit dětem. Od čtrnácti hodin začne v areálu Ostrůvek v zámeckém parku Dětský den. Malí návštěvníci se mohou těšit na Loutkové divadlo Kašpárek ze Bzence, které přiveze Perníkovou chaloupku. Od patnácti hodin pak vystoupí Veseluška s animačním programem a v 16.00 začnou zmrzlinohrátky Kamaráda Wikiho. Připravené budou také kreativní dílničky a aktivity, chybět nebudou projížďky po Baťově kanálu nebo malování na obličej. Vstupné na akci je sedmdesát korun.

Léto v Kyjově chutná

Kdy: sobota

Kde: Kyjov

Léto nám v Kyjově chutná je název akce, která se uskuteční v sobotu před kyjovskou radnicí. Program odstartuje v půl čtvrté odpoledne divadelní pohádkou Ferda mravenec v cizích službách. Od pěti odpoledne zahraje kapela ŠU-FA a od osmi večer se mohou příchozí těšit na kapelu The Muzzles. Chybět nebude skákací hrad, hamburgery, hranolky, letní drinky i domácí limonády pro děti nebo víno.

Sněhová bitva, Mikuláš, i anděl venčící psa. I tak vypadal folklór ve Strážnici

Noc pod Mutěnsků horů

Kdy: sobota

Kde: Mutěnice

Už po sedmé zvou vinaři u Mutěnic na Hodonínsku do sklepního areálu Búdy. Chystají tam letní vinařskou noc. „Svá vína bude nalévat dvanáct vinařství, chybět nebudou stánky s občerstvením i bohatý hudební program až do pozdních nočních hodin v místním amfiteátru,“ lákají vinaři.

Den otevřených sklepů v Terezíně

Kdy: sobota od 11.00

Kde: Terezín

Za vínem zvou první prázdninovou sobotu už po šestnácté také vinaři v Terezíně na Hodonínsku. „Nabídneme ochutnávku kvalitních vín ve svých vinných sklepech, které jsou soustředěny do areálu tří svérázných kaskádovitých uliček, bez nutnosti přejíždění na větší vzdálenosti,“ lákají terezínští vinaři. Vstupné je 600 korun. Sklepy jsou otevřené do šesti večer, poté následuje ještě posezení při besedě u cimbálu.

Vyškovsko

Moped Rallye Rychtářov

Kdy: sobota

Kde: Rychtářov

Už potřiadvacáté budou v Rychtářově soutěžit historické mopedy na své oblíbené rallye. Prezentace soutěžících začne v půl deváté ráno, po půl jedenácté začíná na uzavřené trati povinný trénink. Závodní jízdy začínají po půl jedné a půl čtvrté odpoledne. Od osmi večer následuje Letí noc s kapelou Rain. "Místo hlavního dění bude na malém hřišti za kulturním domem, kde bude depo, bohaté občerstvení, i hudba. Zpestřením bude Trial Show přestávce ve 14.30 hodin na travnaté ploše za obchodem," lákají pořadatelé diváky.

Noc v DinoParku

Kdy: pátek od 18.00

Kde: Vyškov, DinoPark

Rodiče s dětmi mají možnost z pátku na sobotu přespat ve vlastním stanu v areálu DinoParku ve Vyškově. Návštěvníky čeká osvětlený noční DinoPark, DinoBike, stánky s občerstvením, nachystané ohniště, dřevo a bodla k opékání. Předem je nutná rezervace míst pro stany přes eshop.zoo-vyskov.cz.

Znojemsko

Hlavní pouť a letní jarmark

Kdy: pátek – neděle

Kde: Hluboké Mašůvky

První červencová sobota patří v Hlubokých Mašůvkách na Znojemsku tradičně hlavní pouti. Letos jí bude opět v pátek odpoledne předcházet letní jarmark na náměstí před poutním kostelem. Začne ve tři odpoledne a potrvá do devíti večer. „K vidění budou historické loutky a hračky, prodejní stánky s tradičními řemeslnými výrobky, pro děti často s možností vyzkoušení, a také historický kolotoč či historické vyhlídkové kolo,“ zvou pořadatelé. Program hlavní pouti začne v sobotu odpoledne. Slavnostní mše na náměstí začne v sobotu v půl sedmé večer, sloužit ji bude brněnský děkan Václav Slouk.

Sklepy food fest

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Nový Šaldorf

Patnáct otevřených sklepů a celá řada gastronomických specialit. Taková je nabídka premiérového Sklepy food festu v Novém Śaldorfu u Znojma. Od deseti hodin odpoledne do osmi večer čekají na návštěvníky mimo jiné zvěřinové speciality mexická kuchyně a mnoho dalších zajímavých dobrot.

Otevřené sklepy Vítonice

Kdy: sobota od 14.00

Kde: Vítonice

Tradiční den otevřených sklepů chystají v sobotu vinaři ve Vítonicích na Znojemsku. „Najdete sedmnáct otevřených sklepů a v nich asi 170 vzorků vín různých odrůd. Zahraje cimbálová muzika a bluegrassová kapela, ve sklepech zazpívá pěvecký sbor,“ zvou vinaři.

Otevřené sklepy Hnanice

Kdy: sobota

Kde: Hnanice

Přes dvacet otevřených sklepů přivítá sobotu milovníky dobrých vín v Hnanicích. Místní vinaři nabídnou na tři stovky vzorků vín. Náladu zpříjemní cimbálové muziky Dyjavan a Notečka nebo kapela Fanny Music a gastronomické dobroty zavoní nejen z Hladové stodoly. Sklepy budou otevřené od jedenácti dopoledne do osmi večer. Vstupné je sto korun za degustační skleničku.

Louka hostila poctu pamětníkům. Vzpomínky zpracovali školáci

Zahájení prázdnin na hevlínské lokálce

Kdy: pondělí

Kde: lokálka Hrušovnany - Hevlín

První prázdninové pondělí se na lokální trať mezi Hrušovany nad Jevišovkou a Hevlínem vrátí vlak pro oblíbené příležitostné jízdy. "Jízdy začnou odjezdem 13:40 ze stanice Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov a poslední jízda skončí příjezdem 23:30," zvou pořadatelé. Podrobnosti a jízdní řád najdou zájemci na https://www.svd-jzm.cz/products/zahajeni-leta-na-trati-do-hevlina/.

Višňovské kulturní léto

Kdy: od neděle

Kde: Višňové

Film, divadlo a literaturu propojuje tradiční série letních akcí ve Višňovém na Znojemsku. První část Višňovského kulturního léta začíná v neděli a potrvá do 7. července. „Na zámeckém nádvoří se představí loutkoherecké divadlo Miroslava a Kateřiny Táborských, kteří pozvou nejen rodiny s dětmi na loutkovou pohádku Jeníček a Mařenka. Následovat bude filmový festival s večerním promítáním formou letního kina v zámeckém parku. Hudební část Višňovského kulturního léta se uskuteční ve sportovním areálu TJ Višňové,“ lákají pořadatelé.