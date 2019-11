Putování za mladým vínem v Bořeticích

KDY: sobota 2. listopadu od 11.00 do 18.00

KDE: sklepy Kraví Hora, Bořetice

ZA KOLIK: 900,- korun

Vstupenky a poukázky na víno mohou lidé koupit už od půl desáté, ty poslední pak v půl čtvrté odpoledne. "V otevřených sklepech budou připraveny speciality na grilu, z udírny a zabijačkové mlsy," zve za celou vládu a vinaře Kravihorské republiky prezident Stanislav Novák.

Za skleničku, mapku, identifikační náramek, propisku, nosičku a volnou degustaci zaplatí účastníci na místě devět set korun. V ceně jsou i kupony na odběr vína v hodnotě čtyřset korun a hudební doprovod. Od dvou hodin odpoledne do deseti večer zahraje DJ Jara Boss i živá hudba.

K zaječskému mladému vínu zapěje mužský sbor

KDY: sobota 2. listopadu od 11.30 do 24.00 a neděle 3. listopadu od 10.00 do 12.00

KDE: vinné sklepy, Zaječí

ZA KOLIK: 490 korun



Zaječí – Na ochutnávku mladých vín zvou vinaři do Zaječí v sobotu 2. listopadu. Akce s názvem Zaječské mladé víno začíná v půl dvanácté před polednem výdejem vstupenek na TIC Vnařství Nosreti. Úderem poledne otevřou vinaři sklepy, k ochutnávce vín zazpívá Mužácký sbor z Ladné a účastníci dostanou na posilněnou i selské svačiny. Od sedmi hodin večer se zájemci mohou usadit ve vybraných sklepích, které si vyberou a zarezervují místa během odpoledne. V neděli dopoledne pak mohou zájemci ještě nakoupit vína domů.

Podzimní otevřené sklepy v Moravské Nové Vsi

KDY: sobota 2. listopadu od 10.00 do 19.00

KDE: sklepní uličky, Moravská Nová Ves

ZA KOLIK: 500 korun

Moravská Nová Ves – Zhruba třicítku vinných sklepů v uličkách U nádraží, Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi otevřou k ochutnávce vín tamní vinaři v sobotu 2. listopadu. Od deseti hodin ráno do pěti večer mohou zájemci degustovat kompletní nabídku vín z uplynulých dvou ročníků, ale především mladá vína z aktuální sklizně v různém stupni jeho vývoje.

Vstupné na místě stojí 500 korun a zahrnuje padesát degustačník kupónů, skleničku s logem, katalog otevřených sklepů s orientační mapkou a propiskou na poznámky. A také vystoupení cimbálové muziky. Připraveno je občerstvení s krajovými specialitami i losování anketních lístků o ceny.

Halloweenské odpoledne na Parkáčku

KDY: sobota 2. listopadu od 15.30

KDE: Dětské centrum Parkáček, sady 28. října, Břeclav

ZA KOLIK: neuvedeno





Břeclav – V maskách i bez nich mohou přijít děti do centra Parkáček v Břeclavi na zábavné Halloeweenské odpoledne. Začíná v sobotu od půl čtvrté odpoledne. Děti se mohou těšit na karneval s diskotékou s dráčkem Parkáčkem, strašidla, malování na obličej, tetování i strašidelnou výzdobu. Akce končí v šestr hodin večer.

Na svatohubertské mši zahrají Charvatčané i trubači

KDY: neděle 3. listopadu ve 13.30

KDE: kaple sv. Huberta, Boří les u Valtic

ZA KOLIK: neuvedeno

Valtice, Boří les - Okrašlovací spolek Lednice zve v neděli 3. listopadu do kaple svatého Huberta v Bořím lese u Valtic na XI. Svatohubertskou mši svatou. Od půl druhé v ní zahraje Slovácký krúžkek Charvačané a trubači Jagdhornblasergruppe z Bernhardsthalu. Na místo se mohou zájemci svézt autobusem, který vyjíždí v jednu hodinu z náměstí v Lednici, další pasažéry přibere deset minut poté v Hlohovci u autobusové zastávky.

V kurzech se naučí lidové tance

KDY: neděle 3. listopadu 19.30 až 21.00

KDE: Dům školství, Břeclav

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné





Břeclav – Jak se tančí třasák, vrtěná, skočná, danaje, sedlácké i čardáš a valčík, se naučí zájemci v Kurzech lidových tanců v Břeclavi. Od neděle 3. listopadu začínají pod vedením lektora Jaroslava Švacha v břeclavském Domě školství v půl osmé večer. Pak každou další neděli. "Hodina začíná lehkou rozcvičkou, nácvikem tanečních prvků a výukou tanců i písní, které k tancům patří. Proto je nutné sebou nosit cvičební úbor a vhodné přezůvky. Budeme probírat především tance z národopisného regionu Slovácka a to valčík, třasák, vrtěná, verbuňk z Podluží, skočné a slovenské točené z Dolňácka, sedlácká z Horňácka, danaje ze Strážnicka a další tance," přiblížil Jaroslav Švach. Kurz je podle něj určen především pro začátečníky bez rozdílu věku, aby si mohli zatančit na lidových zábavách nebo besedách u cimbálu.