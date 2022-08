Dávné časy nelítostné a vyčerpávající třicetileté války připomene v jihomoravské metropoli od pátku do neděle tradiční festival Den Brna. Návštěvníkům nabídne například historickou bitvu, dobové vojenské ležení, průvod vojáků nebo barokní ohňostroj. Hlavním dějištěm akce bude areál Kraví hory a letos nově i hrad Špilberk.

Městský festival upozorní na události roku 1645, kdy se Brno jako jediné moravské město ubránilo obléhání švédských vojsk a získalo tak pozici zemského centra. Švédský generál Lennart Tornstenson tehdy plánoval dobýt město do tří dnů a Špilberk do týdne. Přepočítal se. Město, kde tehdy žilo kolem pěti tisíc obyvatel, v čele s velitelem Jeanem Luisem Raduitem de Souches a duchovní oporou v osobě rektora jezuitské koleje Martina Středy útok úspěšně odrazilo.

Více o obou statečných mužích se dozvědí návštěvníci sobotní části programu. Ten začne po desáté hodině průvodem více než dvou stovek pěších vojáků od Denisových sadů přes náměstí Svobody ke kostelu svatého Jakuba, kde se odehraje pietní akt na památku Raduita de Souches. Poté se vojsko přemístí na Kraví horu. Na jejím svahu po půl páté odpoledne vypukne tradiční bitevní ukázka. „Letos bude mít podobu oživlých výjevů, které zobrazí klíčové okamžiky samotného obléhání Brna. Diváci se mohou těšit na scénické ztvárnění osoby Raduita de Souches i pátera Martina Středy,” láká Ondřej Anton ze spolupořádající Společnosti 1645.

Po celý den bude na Kraví hoře stát dobový vojenský tábor. Ten nabídne autentickou atmosféru dobového táborového života i ukázky výcviku typických jednotek třicetileté války, jako jsou mušketýři, arkebuzíři, pikenýři či dělostřelci. Program doplní jízdní sokolníci z období třicetileté války, jezdecká show společnosti Tvrz, dobová módní přehlídka i koncerty středověké hudby.

Nově se akce letos rozšíří i na hrad Špilberk. Program pro celé rodiny se tam odehraje v sobotu i v neděli od dvanácti hodin do šesti odpoledne. „Po oba dny tam bude možné navštívit řemeslný trh a poslechnout si středověkou hudbu. V sobotu v půl druhé začne divadelní hra o bájném hrdinovi Robinu Hoodovi, v půl deváté večer milostné barokní árie. Po celý den se budou konat výtvarné dílny pro děti a navíc hrad nabídne zdarma vstup do dvou expozic a na rozhlednu. Sobotu uzavře v půl desáté tichý barokní ohňostroj,” doplnila ředitelka Turistického informačního centra města Brna Jana Janulíková.

Nedělní program bude věnovaný hlavně duchovnímu rozměru festivalu. V katedrále svatých Petra a Pavla se od devíti hodin koná pontifikální bohoslužba na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna. Ve dvě hodiny odpoledne začne komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a sochy pátera Martina Středy. V zahradách pod Petrovem se odehraje pohádka Bajaja v podání Divadla Víti Marčíka a ve francouzské restauraci L'Eau Vive s obsluhou řádových sester Donum Dei si labužníci vychutnají světové speciality. Už v pátek si zájemci užijí speciální podzemní prohlídky s nádechem černé magie v Labyrintu pod Zelným trhem. Začínají v šest hodin odpoledne.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Festival Hrady CZ

KDY: pátek od 15.20 a sobota od 11.20

KDE: Brno, hrad Veveří

Sedmnáctý ročník putovního hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ zavítá v pátek a v sobotu na hrad Veveří u Brna. Páteční program na Veveří nabídne exkluzivně koncert Davida Kollera, dále se zde představí Mirai, Tomáš Klus, Xindl X či Anna K. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na kapely Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Visací zámek, Pokáče a další interprety a skupiny.

Noc bez konce

KDY: pátek od 21.00

KDE: Rosice, zámek

Ojedinělý zážitek slibuje zámek v Rosicích. Z pátku na sobotu bude totiž otevřený po celou noc. Program začne v pátek v devět hodin večer a skončí v sobotu v devět hodin ráno. Návštěvníky čekají prohlídky zámecké expozice za umělého osvětlení, prohlídka výstavy modelů hradů a zámků, děti si vyzkoušejí stezku odvahy. Zájemci mohou bivakovat a piknikovat v zámecké zahradě a libovolně posedět na nádvoří zámku.

GajdeFest

KDY: pátek – neděle

KDE: Ořechov u Brna, Omice, Dolní Kounice

Tři místa na Brněnsku budou od pátku do neděle dějištěm šestého mezinárodního dudáckého festivalu GajdeFest. Festival bude zahájen v pátek v šest hodin odpoledne U rybníčka v Ořechově u Brna. V sobotu bude od jedné hodiny odpolední na programu jízda úzkorozchodným vláčkem s účastníky festivalu po trase Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka a zpět a od tří hodin se v Omicích na velkém hřišti odehraje festivalový galaprogram. V neděli v deset hodin se akce přesune do Dolních Kounic do prostor klášterních zdí Rosa coeli. Přihlášeno je patnáct souborů z celého světa včetně například Kuby, Skotska nebo Řecka.

Hody v káznici

Kdy: neděle, od 13.00

Kde: Brno, Zábrdovice, bývalá káznice

V lokalitě brněnského Bronxu a v prostorách bývalé káznice se v neděli uskuteční třetí ročník lidové a duchovní slavnosti, která se snaží propojit duchovní a komunitní linku káznice a specifičnost této vyloučené lokality. V jednu hodinu odpoledne začíná městská pouť o svátku Panny Marie kořenné, jež navazuje na lidovou tradici, při níž se lidé vydávali do krajiny, aby natrhali léčivé byliny nebo nasbírali plody a různá semena, které posléze nechali v chrámu posvětit. Zájemci se tak vydají do krajiny městské divočiny, při které společně natrhají rostliny a následně jimi ozdobí kapli bývalé Káznice i sváteční hodový stůl. Bohoslužba v kapli začne v šest hodin večer. Poté bude program pokračovat u hodovního stolu ve stolárně káznice, od osmi hodin večer tam zahraje a zazpívá Veronika Bartošová alias VeHiBa.

KDY: sobota od 7.30

KDE: Zbýšov

Snídaní na zbýšovské haldě odstartuje sobotní akce S párou za horníky. Sraz zájemců bude pod haldou, na velkém parkovišti na konci ulice Havířská ve Zbýšově. Následovat bude společný výstup s výkladem na umělou horu, která nad Zbýšovem rostla více než sto let. K snídani budou připravené dobroty od místních výrobců, ale vítané jsou i vlastní pochutiny. Po snídani se účastníci rozejdou za dalšími lákadly v této oblasti – do zbýšovské těžní věže Simson, na výšlapy na babickou haldu a na jízdy parními vláčky Muzea průmyslových železnic mezi Zastávkou, Babicemi, Zbýšovem a zpět (a naopak).

Grand Prix Austerlitz

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, Nová radnice

Do Křížové chodby Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně zve v sobotu milovníky dobrých vín devatenáctý ročník Grand Prix Austerlitz. Výstava se koná od dvou odpoledne do osmi večer a k ochutnání bude na dvě stě vzorků vín. Vystoupí cimbálová muzika a folklorní soubor Věčně mladý Danaj. Návštěvníci uvidí také ukázky výcviku napoleonských vojáků a sabrage, otevírání lahví sečnou zbraní.

Cvrčovická lávka a neckyáda

KDY: sobota od 11.00

KDE: Cvrčovice, na splavě

Zábavu i soutěže slibují v sobotu organizátoři druhého ročníku Cvrčovické lávky a neckyády. „Vyrobte si vlastní nápadité plavidlo a zdolejte trasu kolem Rajčule,“ vyzývají pořadatelé. V jedenáct hodin začnou registrace plavidel a posádek v kempu, první plavidlo odstartuje v půl druhé. Pro děti bude připraven program a skákací hrad na hřišti, kde budou vystavená také závodní auta.

Blanensko

Sraz veteránů

KDY: sobota od 13.00

KDE: Senetářov, muzeum perleťářství

Třetí ročník srazu veteránů chystají na sobotní odpoledne pořadatelé v Senetářově. Akce startuje od jedné hodiny v zahradě muzea perleťářství. Hlavním hostem bude účastník dakarské really Ondřej Klymčiw, který dorazí se svou závodní škodovkou 130 LR. Pro návštěvníky bude otevřeno Muzeum tradičního bydlení a perleťářství, ve kterém bude přichystáno bohaté občerstvení, a to i koláčky z historické pícky. Děti se mohou těšit na malování na obličej a skákací hrad. Přichystaná je i tombola s hlavní výhrou – motocykl Jawa Pionýr.

Truck trial

KDY: sobota a neděle

KDE: Kunštát, pískovna firmy Kora

Na dvacátý třetí ročník mistrovství České republiky v jízdě extrémním terénem láká město Kunštát tuto sobotu a neděli. Truck trial začne v sobotu od devíti hodin v pískovně firmy Kora. Návštěvníci uvidí ukázky dovednosti řidičů speciálně upravených nákladních vozidel různých značek, která mají vždy za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek, a navíc v daném časovém rozhraní. Po soutěži budou v půl sedmé vyhlášeny výsledky a od osmi hodin návštěvníky roztančí diskotéka s Karlem Fialou. V neděli bude závod zahájen už o půl deváté. Vstupné pro dospělého je dvě stě padesát a pro dítě sto korun.

Večer s muzikou nejen pro dříve narozené

KDY: sobota od 16.00

KDE: Olešnice

Večer s muzikou nejen pro dříve narozené se chystá v Olešnici. Od čtyř hodin se lidé mohou těšit na příjemný podvečer až večer s živou kapelou a nejznámějšími hity. Návštěvníci mohou jen posedět a zaposlouchat se do hudby, nebo si i zatančit na bohatý repertoár svižné kapely Kornet. Na zábavě nebudou chybět ani stánky s pivem a limonádou a něčím na zub. Akce se uskuteční v sobotu za hasičskou zbrojnici. Vstupné činí padesát korun.

Padesát let Velkého dechového orchestru Letovice

KDY: sobota od 13.30

KDE: Letovice

Oslavy padesátého výročí od svého založení chystá Velký dechový orchestr Letovice. Pořadatelé, kterým je Základní umělecká škola Letovice, chystá bohatý kulturní program. Akce odstartuje v sobotu o půl druhé. Postupně se na pódiu představí dechová hudba ze Slovenska Vozokanka, akustičtí Třetí zuby, taneční orchestr Špunt a další. Slavnostní koncert Velkého dechového orchestru vypukne o půl třetí. Akce se bude na hasičském výletišti v Letovicích.

Břeclavsko

Rajčatové slavnosti

KDY: sobota

KDE: Břeclav

Rajčata na mnoho způsobů uvidí, ucítí a ochutnají v sobotu návštěvníci devátých slavností rajčat v Břeclavi . „Představíme rajče jako typickou plodinu pro Břeclav a okolí ve všemožných chuťových variacích. Jako vždy se setkáme v krásné uličce u synagogy. V plánu máme vyzkoušené gastronomické stálice našeho festivalu, ale i novinky v nabídce pokrmů,“ zvou pořadatelé. Stánky s rajčatovými dobrotami budou otevřené od deseti dopoledne do pěti odpoledne. Na hlavním pódiu během dne vystoupí Břeclavan, -123 minut a Avlija.

Valtické krojované hody

KDY: pátek – pondělí

KDE: Valtice

Stavěním máje na Pančavě zahájí v pátek v sedm večer valtická chasa svoje krojované hody. V sobotu vyjde chasa už v půl osmé ráno zvát po městě na hody. Ve dvě vyjde průvod od Coopu na Břeclavské k radnici pro hodové právo. V půl čtvrté následuje odpolední zábava s vítáním přespolních chas a v půl osmé Hošije. V půl desáté večer začne večerní zábava. V neděli bude v deset dopoledne hodová mše, ve dvě odpoledne vyjde průvod z náměstí ke stárkám a od půl páté odpoledne začne odpolední a pak závěrečná zábava. Během večera se uskuteční slavnostní volba stárek. Jednodenní vstupné je 150 korun, vstupné na oba dny je 250 korun, krojovaní mají na hody vstup zdarma.

Hody Velké Pavlovice

KDY: neděle – úterý

KDE: Velké Pavlovice

Od neděle do úterý oslaví svoje krojované hody chasa ve Velkých Pavlovicích. Po mši v osm ráno vyjde chasa zvát po městě na hody. Ve tři odpoledne vyjde od vinárny U Kaderků v Bezručově ulici k sokolovně na hodové sólo. Od pěti začne odpolední zábava s vítáním přespolních chas. Od půl deváté začíná hodová zábava se Zlaťulankou. V pondělí chasa znovu vyjde v devět ráno zvát lidi k hodovým zábavám od sokolovny. Průvod chasy vyjde v pondělí i v úterý ve tři odpoledne. V pondělí půjde od Výčepu řemeslného piva v Hlavní ulici, v úterý se přidají ženáči a průvod půjde od Hotelu Lotrinský. Odpolední zábavy začínají oba dny v pět odpoledne, v pondělí s tradiční stárkovskou zavádkou, v úterý s přivítáním ženáčů a sólem čmeláků.

Den koní

KDY: sobota od 14.30

KDE: Lanžhot, ranč Ostředek

Milovníky koní láká už podesáté setkání ma ranči Ostředek u škvárového hřiště Ostředek na Šlajsi v Lanžhotu. Na programu bude vozatajská soutěž, vystoupení fríských koní i ukázka kovářské práce. Děti si užijí také malování na obličej, skákací hrad či projížďku na koních.

Zarážení hory

KDY: pátek a sobota

KDE: Mikulov

Mikulovský vinařský spolek Moravín a Národopisný spolek Pálava chystají na pátek a sobotu již třináctý ročník Zarážení hory a degustace vín pod širým nebem. „Obřad zarážení hory začne v pátek kolem osmé hodiny večer za účasti zástupců města a mikulovského probošta Pavla Pacnera. V programu vystoupí také cimbálová muzika a pozvaní hosté. V sobotu představí svůj program národopisné soubory festivalu Sousedé,“ zvou pořadatelé. Celé setkání milovníků dobrých vín a folkloru potrvá v pátek od šesti odpoledne od osmi večer a v sobotu od dvou do šesti odpoledne. Svá vína zde představí vinaři z Mikulova a okolí.

Mikulovské Pivobraní

KDY: pátek a sobota

KDE: Mikulov

Dvanáctý ročník Mikulovského Pivobraní chystají pořadatelé na pátek a sobotu v tamním amfiteátru. „Náš festival spojuje dobré pivo z minipivovarů, rockové koncerty a originální doprovodný program,“ lákají pořadatelé. V pátek vystoupí například Irnis, Divá Bára nebo Gate Crasher, v sobotu pak Claymore, Jamaron, Forrest Jump a Guns´n´Roses Tribute Slovakia. Součástí festivalu je i tradiční pivní jarmark.

Vajn a Šajn

KDY: sobota od 10.00

KDE: Moravská Nová Ves

Vinařské uličky Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi ožijí v sobotu od deseti hodin dopoledne letním zážitkovým pouličním festivalem Vajn a Šajn. „Připravujeme pestrou, širokou a barevnou nabídku místních neoveských vín vyznačujících se nezaměnitelným terroir pocházejícím z místních vinařských poloh i nabídku kvalitního a čerstvého občerstvení a krajových specialit od pouze místních poskytovatelů,“ zvou pořadatelé. K ochutnání budou i pivní speciály.

Hodonínsko

Letní slavnosti Kyjov

KDY: pátek – neděle

KDE: Kyjov

Už po třiadvacáté se od pátku do neděle uskuteční Kyjovské letní slavnosti. Program odstartuje v pátek v sedm večer v prostorách u radnice koncertem Country Bumpkins z Kyjova. V půl deváté začne v letním kině pořad nazvaný 80 let kůžkaři a souboráci. V sobotu je od devíti dopoledne připravený lidový jarmark, ukázky lidových řemesel, ale i vystoupení Stanleys, Dixie Street Bandu, Veselušky, Hybrids Crew, biketrialu Kyjov, The people nebo tria Ponk. Program završí U2 revival. Jarmark bude pokračovat i v neděli, kdy se návštěvníkům představí folklorní soubor. Dožínkové veselí završí průvod, po kterém bude následovat program před radnicí.

Pouť ve skanzenu

KDY: sobota od 13.00

KDE: Strážnice, skanzen

Po Dožínkách přichází strážnické Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy s dalším programem. Tentokrát to bude pouť. Ta nabídne návštěvníkům dobové kolotoče, kejklíře, pouťový ansámbl se svými atrakcemi, loutkové divadlo, zábavné úkoly pro děti, strašidelný hrad i jarmark s pestrou nabídkou regionálního zboží. Akce začíná o sobotní deváté hodině ráno a potrvá do sedmnácté hodiny.

Vína ze zámků

KDY: sobota od 11.00

KDE: Bzenec, zámecký park

Další ročník jediné mezinárodní přehlídky zámeckých vinařství Vína ze zámků se uskuteční v sobotu od jedenácti dopoledne v zámeckém parku v Bzenci. Na jednu stovku vín představí během akce deset vinařských zemí. Chybět nebude speciální řízená degustace vín, kterou povede Vašek Hajduch. Připravena bude i živá muzika dixielandu a jazzové kapely.

Otevřené sklepy v Čejči

KDY: sobota od 11.00

KDE: Čejč

Čtyřiadvacet sklepů otevřou pro milovníky dobrých vín vinaři v Čejči na Hodonínsku při již sedmnáctém ročníku otevřených sklepů. „V příjemném prostředí můžete ochutnat nejméně 230 vzorků vín. Mezi sklepy budou procházet mužáci a zpívat k dobré chuti a náladě. Po uzavření sklepů následuje od šesti hodin odpoledne ve stejném areálu Pod búdami Beseda u cimbálu s ukončením o půlnoci,“ zvou návštěvníky čejčští pořadatelé. Vstupné na otevřené sklepy je 600 korun a zahrnuje skleničku a katalog.

Galerie rulandských vín

KDY: sobota od 14.00

KDE: Kyjov, sportovní hala Klvaňova gymnázia

Přibližně 400 vzorků vín profesionálních výrobců, která jsou v Salonu vín nebo získala významná ocenění na světových výstavách, ochutnají návštěvníci Galerie rulandských vín v Kyjově. Přehlídka představuje výlučně vína burgundských odrůd a jejich cuvée a rosé. Přehlídka v hale Klvaňova gymnázia potrvá do deseti večer. Pořadatelé slibují i chutné občerstvení a kulturní program.

Festival Na Hnojišti

KDY: sobota, od 14.30

KDE: Ratíškovice

Ratíškovice se chystají na druhý ročník multižánrového Festivalu Na Hnojišti. Akce odstartuje ve 14.30 v areálu Muzea U Kronikářa. Tentokrát se mohou návštěvníci těšit na kapely Otvírák, Je tu někdo? Základní instinkt, Anomie, Centrace, Draft a Miramare.

Vyškovsko

Vyškovské hody

KDY: čtvrtek až neděle

KDE: Vyškov, Masarykovo náměstí

Kulturním programem na Masarykově náměstí oslaví od čtvrtka do neděle hody lidé ve Vyškově. V pátek od šesti hodin odpoledne tam vystoupí Panorama Vyškov, v sobotu Fernet Blues a WBand, v neděli od jedné hodiny pak Kája a Bambuláček, Pokáč, Klebetníček, Doktor P.P. a Perutě Milana Peroutky.

31. krojované hody Rychtářov

KDY: pátek až neděle

KDE: Rychtářov

Už 31. krojované hody ovládnou od pátku do soboty Rychtářov u Vyškova. Začnou v pátek v šest hodin odpoledne zvaním rychtářovskou chasou na hody. V sobotu ve tři hodiny odpoledne bude následovat předání hodového práva a krojovaný průvod vesnicí, který zastaví u kostela s požehnáním. V půl osmé večer vypukne hodová zábava s lidovým vystoupením dětí a Moravskou a Hanáckou besedou. V neděli začne v půl jedenácté v kostele mše svatá a na odpoledne je naplánované přátelské fotbalové utkání svobodní–ženatí.

Znojemsko

Hradní pouť

KDY: sobota – neděle

KDE: Bítov, hrad

Už třicátou hradní pouť připravuje na víkend správa hradu na Bítově. V sobotu bude na nádvoří řemeslný jarmark. V neděli vyjde před jedenáctou dopoledne průvod od hradní studánky do kaple, kde bude následovat poutní mše. V neděli je u příležitosti pouti vstup na nádvoří, do kaple a expozice pivovarnictví volný.

Vavřinecké putování po sklepech

KDY: sobota od 13.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou

Na putování po otevřených sklepech ve městě zvou v sobotu vinaři v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Milovníky dobrých vín očekávají od jedné odpoledne do osmi večer. K dobré náladě zazpívají také Kníničtí vinaři. Vstupné je 200 korun.

Sraz mopedů

KDY: sobota

KDE: Dobšice

Už po čtrnácté se v Dobšicích u Znojma v sobotu sejdou milovníci a majitelé mopedů. Registrace účastníků začne v poledne u dobšické sokolovny. O hodinu později mopedy vyrazí na tradiční spanilou jízdu. Večer následuje zábava, k dobré náladě zahraje Duo Carrie.

Zarážení hory

KDY: sobota od 14.00

KDE: Tasovice

Slavnostní zarážení hory chystají na sobotní odpoledne členové Spolku vinařů svatého Klementa v Tasovicích na Znojemsku. Ve dvě hodiny setkání začne ochutnávkou vín v Tasovickém vinařství a poté vyjde krojovaný průvod do vinohradu u družstva, kde hotaři zarazí horu. Od šesti večer následuje zábava u cimbálu. Hraje Neoveská muzika.



Trešón s koštem domácích pálenek

KDY: sobota od 20.00

KDE: Vedrovice

Dožínkovou slavnost s koštem domácích pálenek chystají na sobotní večer pořadatelé ve vedrovickém muzeu. Od osmi hodin večer zahraje cimbálka Grejcar, k ochutnání bude i víno místního vinaře a chutné občerstvení k zakousnutí.