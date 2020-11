Místo ve sklípku s přáteli nebo na některé z mnoha tradičních akcí letos lidé na jižní Moravě mladá a svatomartinská vína ochutnají jen sami doma. Organizátoři se přesto snaží z oslavy tradičního svátku uchovat alespoň část. Program přesouvají online a nabízí aktivity, které si lidé mohou užít i sami.

V Blansku si na vítání svatého Martina zakládají už proto, že je to patron místního farního kostela i celého města. I proto lemuje ulice v centru Blanska vlajková výzdoba a na Poduklí si kolemjdoucí prohlédnou fotografickou výstavu z historie akce, u kostela pak bude připravena panelová výstava o životě svatého Martina a svatomartinských tradicích. „Hlavním poselstvím letošního Vítání svatého Martina je určitě uchování optimismu a naděje. Předchozí generace musely o své životy a víru v budoucnost také často tvrdě usilovat. Kdyby to nedokázaly, nebyli bychom tu dnes ani my. Dejme příklad dětem a vnukům, že cestu z bludného kruhu najde jen ten, kdo věří v lásku a dobré vztahy,“ řekl blanenský farář Jiří Kaňa

Informace o životě svatého Martina i tradicích s ním spojených najdou lidé na facebookové stránce městských slavností, chybět nebudou nejrůznější návody, recepty a videonávody. „Zájemci se mohou například naučit, jak se pečou svatomartinské rohlíky, najdou recepty i na další gastronomické speciality, které si doma mohou připravit. Zveřejníme i videa a fotografie z minulých ročníků akce,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.



Na internet se pro letošek muselo přestěhovat i přivítání svatomartinských vín ve Znojmě. „Na facebookové stránce šestého ročníku této oblíbené vinařské akce jsme již vysílali tradiční požehnání mladých vín, kterého se ve svatováclavské kapli ujal znojemský děkan Jindřich Bartoš. Návštěvníci tam postupně najdou i další videa s příběhem svatého Martina a zejména videomedailonky, ve kterých jednotliví vinaři alespoň touto cestou představí letošní mladá vína,“ řekl ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Do Zaječí na Břeclavsku by právě nyní mířily stovky přátel vín na tradiční otevřené sklepy ochutnávat mladá vína. „Vyhledávanou akci letos pořádat nemůžeme, proto jsem podobně jako na jaře připravili alespoň online ochutnávku mladých vím. Lidé ji najdou na našem YouTube kanálu, stejně jako tři jarní ochutnávky. Z jarní zkušenosti víme, že online ochutnávky jsou mezi našimi zákazníky oblíbené, poznáváme to i našem eshopu,“ řekla vedoucí zaječského vinařství Nosreti Renata Macálková.



Svátek si připomene i lužánecké Středisko volného času v Brně. V neděli mezi šestou a sedmou večer rozsvítí lampiony v oknech, na oslavu a také na poděkování zdravotníkům. Místo tradičního svatomartinského lampionového průvodu připravili také zaměstnanci střediska pro brněnské děti a rodiče samoobslužné trasy s úkoly. Na ty vyrazí zájemci ještě do neděle s lampionem či baterkou. „Po splnění osmi jednoduchých úkolů odhalí tajné heslo, které zadají na webovou stránku. A pak získají zaslouženou odměnu,“ poznamenala pracovnice střediska Eva Petrášová.

DALŠÍ TIPY

Hudební festival LoveMusic

KDY: sobota od 13.30

KDE: Facebook LoveMusic, YouTube



Atmosféru hudebního festivalu zažijí lidé doma. Pořadatelé brněnského hudebního festivalu LoveMusic se akci rozhodli vzhledem k pandemii uspořádat formou online přenosů, které může sledovat každý. Po celé sobotní odpoledne si zájemci vychutnají koncerty nejen brněnských kapel,módní přehlídku nebo výstavy umělců. Koncertovat bude třeba Ukulele orchestra jako Brno. Videa mohou zájemci sledovat od půl druhé na Facebooku LoveMusic nebo YouTube. Přenosy potrvají až do večera.

Promítání Corpus Christi

KDY: sobota od 20.30

KDE: kulturakurim.cz



Stejně jako na jaře, i v současném nouzovém stavu se kuřimské kino připojilo k projektu Moje kino LIVE. V sobotu nabídne divákům snímek Corpus Christi. Film rozvíjí příběh dvacetiletého Daniela, který projde nápravným zařízením i duchovní proměnou. Po propuštění se na malém městě převlékne do kněžského roucha a díky náhodě se ujme péče o místní farnost. Film začíná v sobotu v půl deváté večer a lístek přijde na sto korun. Vstupenky jsou k zakoupení na webu kina. Divákům přijd epo zaplacení vstupného na e-mail odkaz, kd emohou film sledovat.

Komentované krmení

KDY: bez časového určení

KDE: Facebook Zoo Hodonín



Nově nabízí komentované krmení na svém Facebooku Zoo Hodonín. Seriál naplánovali organizátoři po dobu uzavření Zoo a diváci se mohou těšit na druhy u kterých jsou zvyklí na veřejné krmení v zahradě naživo jako třeba lvi jihoafričtí, tygři ussurijští, šimpanzi učenliví nebo kočkodani zelení. Uvidí i ta zvířata, u kterých běžně komentovaná krmení nesledují, jako plameňáci růžoví, psi hřivnatí nebo rys ostrovid. Díl, který již vznikl, ukazuje lemura červeného. Brněnská Zoo zase naplánovala na sobotu krmení lachtana medvědího a lidé je mohou sledovat na Facebooku či Instagramu.

Hra v zámeckém parku

KDY: bez časového určení

KDE: zámecký park Slavkov-Austerlitz



Zábavu pro celou rodinu připravili správci Zámku Slavkov – Austerlitz. Další hra nabídne program na procházce zámeckým parkem. Tentokrát hledají soutěživé povahy všech devět čarodějek nebo čarodějů, kteří jsou rozmístění v parku. Podle zvýrazněných písmen a jejich pořadí pak složí kouzelnou formuli. Za správné odpovědi čeká na výherce sladká odměna v zámeckém food trucku.

Sázení ovocného sadu

KDY: sobota od 13.00

KDE: Kozí Hory, pole směrem na Křenovice u Slavkova



Ovocné stromy vysadí nadšenci ze Slavkova v lokalitě Kozí Hory, v polích směrem na Křenovice. Vytvoří tak základ komunitního sadu. Vysadí staré odrůdy jabloní, hrušní a slivoní. Pořadatelé vyzývají zájemce, aby se připojili. Strom, kteří lidé zasadí, opatří jmenovkou a budou se o něj průběžně starat.

Vzdělávací kurzy o vesmíru

KDY: do neděle 14. listopadu

KDE: czechspaceweek.com



Dohnat zameškanou látku z fyziky či přírodovědy, pochopit souvislosti nebo se dozvědět něco nového mohou děti díky vzdělávacím kurzům na czechspaceweek.com. Jsou zde ale i lekce pro dospělé zájemce. V pátek v devět hodin ráno nabízejí pořadatelé dětem pořad s názvem Co mají hvězdárny a sovy společného? V sobotu od jedné hodiny se malí vědci dozvědí, jak je to s vesmírnými průzkumníky.